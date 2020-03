Reuters: Tokyo olümpiamängude edasilükkamine saab selgeks lähipäevil

Rahvusvaheline Olümpikomitee ja Jaapan on iga päevaga sattumas üha suurema surve alla, et suur spordipidu edasi lükata, mille tõttu kutsus ROK pühapäeval kokku erikoosoleku. Kohtumise järel teatati, et mängude saatus selgub nelja nädala jooksul ning edasilükkamine on üks variant, mida kaalutakse. Samas teates kinnitati, et võistluse tühistamist ei kaaluta.

Juba esmaspäeva õhtul kuulutas aga ROK-i liige Dick Pound, et edasilükkamine on juba otsustatud ning suurvõistlus peetakse ilmselt 2021. aastal. ROK ise pole veel ühtegi otsust ametlikult kinnitanud.

Mõned riigid on nüüdseks ka teatanud, et kavatsevad tänavu olümpiat boikoteerida. Kanada oli esimene riik, kes ähvardas boikotiga, sama teatas ka Austraalia. Ka mitmete riikide olümpiakomiteed on nõudnud olümpiamängude edasilükkamist.