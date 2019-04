Rekordilise osalejate arvuga raievõistluste esimene etapp Kevadkarikas pakkus hulgaliselt pinget

Võistluste peakorraldaja Mart Kelgu sõnul juhtub raievõistlustel aeg-ajalt ikka, et võit rändab Eestist välja. “Seda juhtub umbes pooltel kordadel meie võistlustel. Põhjuseks on see, et tipp on väga tihe. Seda, et esimesi kohti jäävad lahutama üksikud punktid, on üsna tavaline,” lisab Kelk. “Kokkuvõttes peab ütlema, et tubli hooaja algus, aga kuna hooaeg on pikk, siis vormikõver sätitakse ilmselt nii, et tipptulemused tehakse Eesti meistrivõistlustel Rakveres, 24. augustil.”

Juunioride arvestuses oli 1534 punktiga parim Peeter Mitt. Talle järgnesid Ralf Elfenbein (1491 punkti) ning Aleksander Palu (1474 punkti).

Kuna esmakordselt olid võistlemas kolm naist, langes neile ka suurem tähelepanu. Teisele päevale läks neist liidrina Karina Riive, kelle 621 punkti puude langetamisel andis talle üldarvestuses 23. koha. Naistest oli teine üldarvestuses 30. koha saanud Reet Kullerkupp (594 punkti) ning kolmas oli Julija Kekiševa, kes sai 34. koha (553 punkti). Riivele said teisel päeval saatuslikuks täpsussaagmises saadud miinuspunktid alusplaati saagimise eest. Kokkuvõttes andsid 1240 punkti talle üldarvestuses 36. koha. Naiste võitjaks tuli Reet Kullerkupp, kes lõpetas võistluse 1325 punkti ja 31. kohaga. Julija Kekiševa lõpptulemuseks jäi 704 punktiga 44. koht.

Raievõistluste sari xCUT CUP 2019 jätkub 18. mail Türi lillelaadal, kus toimub sarja teine etapp TOP 10.

ENNE VÕISTLUST:



Traditsiooniliselt võetakse läbi kahe võistluspäeva mõõtu 5 võistlusalal - puu langetamises, saeketi vahetuses, kombineeritud järkamises, täpsusaagimises ja okste laasimises. Lisaks eestlastele on võistlema oodata Läti, Leedu, Soome ja Valgevene koondiseid. Tänavune Kevadkarikas on esmakordselt aluseks võtnud maailmameistrivõistluste mudeli, kus võisteldakse küll individuaalselt, kuid põhiline arvestus käib riikide ja võistkondade vahel. Seepärast on ka hooaja esimesel etapil fookuses võistkondlik arvestus.

Täna läheb võistluskeskusest eetrisse metsastuudio. Stuudiot külastab päeva jooksul 15 külalist, kes kõik on tihedalt metsandusega seotud. Räägitakse metsast ja metsandusest omas mahlas ja täpselt sellisena nagu ta on. Räägime metsakasvatusest, teadusest, majandusest, ekspordist-impordist, tööstusest ja töötlemisest ning kindlasti kõike seda nii metsaomaniku kui metsatööstuse pilgu läbi.

Metsastuudios on külalisteks:

09:30 Henrik Välja – Eesti puidutööstuse areng ja võimalused. Milles seisned Eesti puidutööstuse innovatiivsus ja kus asume maailma mastaabis

09:55 Mark Kostogov – Harvesterijuhi igapäev, millises seisus on Eesti metsad läbi harvesterijuhi silmade

10:15 Jaanus Aun – Eesti erametsandus ja erametsanduse toetustesüsteem. Millised on istutusmahud sel aastal erametsades. MIlline on Eesti erametsanduse lähitulevik

10:40 Mart Erik – elupõlise metsamehe metsalood

11:05 Kristjan Tõnisson - Kui palju on riigimetsast range kaitse all ja kui palju majandatavat metsa. Kui palju on majandatavas metsas erinevaid loodusväärtusi ja mida see metsamajandaja jaoks tähendab. Mida on RMK teinud selleks, et elurikkust majandusmetsas paremini hoida.

11:30 Andres Sepp – Kes on peametsaülem riigimetsas,

Lõuna – 12:00-12:30

12:30 Taavi Ehrpais – erametsaoniku mured ja rõõmud, kuidas läheb Eesti erametsaomanikul

12:55 Kadri-Aija Viik – metsaühistu hüved ja võimalused. Kui palju inimesi on üldse ühistutes, miks nad sinna tulevad, millega ühistu aitab? Milline on ühistute liikmeskond

13:20 Rein Drenkhan - uuremädnikest ja metsa majandusest ning invasiivsetest patogeenidest, ilupuudest ja kuidas see metsandust puudutab

13:45 Allan Sims - metsa inventeerimine - kuidas käib, mis tehakse ja kes teevad. Millised on võimalused ja teadmised, mis sellest saame ja mis kogu selle suure andmetehulgaga tehakse, mis aastakümnete jooksul kogutakse. Kuidas saaks ja võikss metsi inventeerida tulevikus, mida tehnika areng kaasa toob?

14:10 Anne Laisk – kuidas sirgub RMK taimlas seemnest istutusvalmis kuusetaim

14:35 Tõnis Korts - millega tegeleb Eesti Jahimeeste Selts. Milline on meie ulukiarvukus ja kuidas see lähiaastatel muutub. Kuidas lood metssigadega.

15:00 Martin Arula - nutikas metsatööstus – tänase puidutööstuse võimalused

15:25 Jürgen Aosaar - millised teadusprojektid Maaülikoolis käsil on, mis hiljuti lõppenud. Kuidas läheb metsateadusel, millised on tulevikusuunad.

Raievõistluste sari xCUT CUP koosneb kolmest etapist. Järgmised võistlused toimuvad 18. mail Türi 42. Lillelaadal ning hooaja lõpetavad Eesti meistrivõistlused 24. augustil, Rakveres.

Kevadkarikas 2019 võistluste ajakava:

Reede, 26. aprill – võistlused Maamess Show Arena

09:00 – võistluste avamine ja tervitussõnad

09:10 – võistlusnumbrite loosimine, võistlejate esitlus

09:30 – langetamine

15:30 – meeskondlik teatevõistlus

16:30 – I päeva autasustamine

Laupäev, 27. aprill – võistlused Maamess Show Arena