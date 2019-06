Raul Must võitleb Euroopa Mängudel medali eest

Alagrupist teisena edasi pääsenud Mustale (BWF 87) tõi loos vastaseks Emre Lale Türgist (BWF 106). Must suutis kaheksandikfinaalis näidata kindlat mängu ning võitis kohtumise 21-14, 21-16.

Must lausus pärast mängu, et kõik pingutused, mida on karjääri jooksul teinud realiseerusid nüüd üheks korralikuks tulemuseks. “See oli praegu kõikide erinevate tegurite kokkulangemine. Turniiri esinumbri Viktor Axelseni puudumine andis mulle tegelikult selle võimaluse teisena alagrupist välja jõudes tänane vastane loosiga saada. Selles mõttes see oli jackpot. Samas suutsin ma koos enda tiimi abiga selle võimaluse ära kasutada, sest vaimselt ei olnud see lihtne. Ausalt öeldes on ka vorm turniiri edenedes läinud tõusvas joones ja ma olen suutnud rasketel hetkedel teha taktilikaliselt õigeid otsuseid. Vaatame, kuhu see välja viib,” rääkis Must.

Musta endine kodune konkurent ja nüüdne treener Rainer Kaljumäe lisas, et aasta tagasi alanud koostöö on hakanud vilja kandma. “Need mängulised elemendid, millega oleme viimane aasta tegelenud on aidanud siin Raulil konkurentsis püsida ja saavutada senise karjääri tiitlivõistluste parim koht,” märkis Kaljumäe.

Veerandfinaalis on Musta vastane kuuenda paigutusega hispaanlase Pablo Abiani, kes on ühtlasi eelmiste Euroopa Mängude võitja, ja rootslase Felix Burestedti omavahelise kohtumise võitja.