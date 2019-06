Raul Must võitis Euroopa Mängudelt pronksmedali

Eilses veerandfinaalis rootslase Felix Burestedti alistanud Must alustas täna prantslasest soosiku Brice Laverdezi vastu hästi ning juhtis esimese geimi lõpus 19:17, kuid geimi lõpu suutis Laverdez siiski enda kasuks kallutada.

Valusa geimikaotuse järel ei suutnud Must end teises geimis enam koguda ning prantslane sammus lõpuks võrdlemisi kindla 22:20, 21:8 võiduga edasi finaali.

Kuna eraldi pronksimatši Euroopa Mängudel kavas ei ole, ongi Must nüüd pronksimees.

Raul Must: „Esimeses geimis mängisin taktikaliselt hästi, mäng õnnestus ja tundsin, et sain väikese edu sisse ja läks plaani kohaselt. Aga vastane mängis otsustavatel kohtadel väga kindlalt. Geimi lõpus rapsisin natuke üle, kuid liiga passiivseks ei saanud ka jääda. Tuli leida kuldne kesktee, aga täna see ei õnnestunud. Esimeses geimis mängisin nii vaimselt kui ka füüsiliselt ennast täitsa tühjaks, teiseks geimiks enam midagi sisse ei jäänud. Teises geimis ma ei suutnud enam keskenduda ja pingutada, ka parem reis läks veidi valulikuks. Kui oleksin esimese geimi võitnud, oleksin tõenäoliselt suutnud teises geimis ennast rohkem välja mängida. Aga esimese geimi kaotus oli moraalselt nii suur löök, et ma ei leidnud enam energiat. Ja nagu näha, siis Leverdez oli minust täna tugevam.“

„Võistlus on olnud pikk, täis palju häid emotsioone, vahelduvalt pinget ja pingelangust. Terve nädal on olnud kurnav. Nüüd ma enam ei olnud võimeline mängima. Turniiri kokkuvõttes loomulikult jään väga rahule, enam paremini ei saanud minna. Muidugi on kahju, kõike mänge tahaks võita, aga täna oli piir siin, täna selgelt vastane vääris seda võitu. Võtsin siit olümpiakvalifikatsiooniks kaasa super punktid ja loomulikult pronksmedali. Ajalugu on vähemalt minu enda jaoks tehtud,“ rääkis Must.