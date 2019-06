Raul Must pääses Euroopa mängudel veerandfinaali, Kuuba kaotas kaheksandikfinaalis

Reedel peetavas veerandfinaalis kohtub Must rootslase Felix Burestedtiga.

Must ütles pärast mängu, et on õnnelik, et kõik karjääri jooksul tehtud pingutused realiseerusid korralikuks tulemuseks. "See oli praegu kõikide erinevate tegurite kokkulangemine. Sain loosiga parima võimaliku vastase ja suutsin koos enda tiimi abiga selle võimaluse ära kasutada, sest vaimselt see ei olnud lihtne. Ka vorm on turniiri edenedes läinud tõusvas joones ja olen suutnud rasketel hetkedel teha taktilikaliselt õigeid otsuseid. Vaatame, kuhu see välja viib," ütles ta.

Naisüksikmängu kaheksandikfinaalis kohtus Kristin Kuuba Saksamaa mängija Yvonne Liga. Kolme geimi peale läinud kohtumises jäi siiski peale Li 13:21, 21:14, 11:21. "Oli pikk mäng ja ma ei suutnud oma võimalust ära kasutada," nentis Kuuba. Sellega on Kuuba turniir läbi.

Naispaarismängus jõudsid vaid pool aastat koos mänginud Kati-Kreet Marran - Helina Rüütel Euroopa mängude veerandfinaali, kus nende vastu tuli maailma 23. paar Ekaterina Bolotova – Alina Davletova Venemaa. Eesti naiskond võitles tugevalt, kuid pidi möönma vastaste ülekaalu 14:21, 15:21.

"Tegelikult mängisime võrdselt geimi algused, aga tegime ise vigu, mis vastastele edumaa andsid. Nemad on nii kogenud paar, mänginud koos mitu aastat ja palju turniire. Vastased hakkasid mängima taktikalist mängu äärtesse, mis oli meie jaoks ebamugav," rääkis Marran veerandfinaalikohtumisest.

Kokkuvõttes sai Eesti naispaar Euroopa Mängudel 5.-8. koha. "See, et me üldse Euroopa Mängudele pääsesime, oli suur üllatus, nägime selle nimel tohutult vaeva. Ja nüüd kaotades on tunne, et oleks võinud rohkem. Aga tegelikult see veerandfinaali koht oli meie jaoks väga suur eneseületus ja saavutus," märkis Marran.

Laskmine