Raul Must kodusel Euroopa karikaetapil finaali ei pääsenud

"Esimest geimi mängisin hästi, kuid vastane oli hea kvaliteediga ja geimi lõpuks ta leidis enda mängu. Teises geimis kaotasin natuke eneseusu. See mäng nõudis, et iga pallivahetuse mängiksin maksimaalselt, kuid täna ei suutnud endast kõike vajalikku välja panna," iseloomustas Must poolfinaali. Suure pealtvaatajaskonna kõvahäälsel toetusel mänginud Must jäi turniiriga kokkuvõttes siiski rahule: "Ma ei ole viimasel ajal väga stabiilselt mänginud ja siit saadud punktid kuluvad olümpiale pürgimist silmas pidades väga ära."

Finaalis kohtub Shimono paari aasta taguse Tallinna turniiri võitja Lucas Claerboutiga Prantsusmaalt, kes on tänavu võistlusel esimese paigutusega. Claerbout alistas turniiri senises ühes põnevaimas ja vaatemängulisemas rohkem kui tund aega kestnud mängus teise jaapanlase Takuma Obayashi 22:20, 16:21, 21:9.