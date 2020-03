Raul Must kerkis edetabelis viiendat nädalat järjest

11. veebruari 90. kohalt on tallinlane nüüdseks kerkinud 82. positsioonile. Naiste esireket Kristin Kuuba on viimased viis nädalat paiknenud 59. kohal.

Pühapäeval lõppenud All Englandi tulemused muutsid meeste üksikmängu esikümnes nelja tippmängija kohti ning tõstsid esikümnesse ühe uue tegija. Esimesed kaks – Birminghamist eemale jäänud Kento Momota (Jaapan) ja finaalis kaotanud Tien Chen Chou (Taiwan) – säilitasid oma koha, neljandalt kohalt kolmandaks tõusis All Englandi poolfinalist Anders Antonsen (Taani) ja seitsmendalt kohalt neljandaks seekordse suurturniiri võitnud Viktor Axelsen (Taani). Birminghamis juba avaringis kaotanud Anthony Sinisuka Ginting (Indoneesia) kukkus kolmandalt kohalt kuuendaks ja temaga sama saatust jaganud kaasmaalane Jonathan Christie kuuendalt kohalt seitsmendaks. Uus mees esikümnes on All Englandi poolfinalist Zii Jia Lee (Malaisia).

Naiste üksikmängus tõusis tabelit juhtima kolmandat korda viimase nelja aasta jooksul All Englandi võitnud Tzu Ying Tai (Taiwan), möödudes oma finaalipartnerist Yufei Chen’ist (Hiina). Kolmas on endiselt Akane Yamaguchi (Jaapan), kes Inglismaal jõudis veerandfinaali. Birminghamis poolfinaalis mänginud valitsev olümpiavõitja Carolina Marín (Hispaania) on nüüd kuues, lükates seitsmendaks valitseva maailmameistri Pusarla Venkata Sindhu (India), kelle laeks Birminghamis jäi veerandfinaal.

Meeste paarismängus jäid edetabeli etteotsa Birminghami finalistid Marcus Fernaldi Gideon ja Kevin Sanjaya Sukamuljo, indoneeslasi finaalis võitnud jaapanlased Hiroyuki Endo ja Yuta Watanabe kerkisid kuuendalt kohalt viiendaks.