Raul Must jäi Norras jagama kolmandat kohta

Matši algust dikteeris Must, kes läks ette 4:2 ja 7:5. Chen kohanes eestlase mängustiiliga aga kiiresti ning 8:8 viigiseisult juhtis vägesid juba Taiwani sportlane. Vahe ei paisunud küll väga suureks, alles seisult eduseisult 15:13 õnnestus Chenil teha otsustav spurt ja võita veerand tundi kestnud avageim 21:15.

Teise geimi algus lubas ennustada, et võitja selgitamiseks tuleb appi võtta ka kolmas geim, sest Must läks kohe ette 4:0 ning hoidis mõnepunktilist edu seisuni 16:14. Siis ei eksinud 20-aastane Chen aga enam peaaegu üldse ning lõpetas mängu neljapunktilises eduseisus.

Pühapäevases finaalis on maailma edetabelis 234. kohal paikneva Cheni vastaseks kaasmaalane Yu Hsien Lin. Teise asetusega Lin oli teises poolfinaalis parem hollandlasest Joran Kweeekelist 21:9, 21:11.

Uuel nädalal mängivad nii Must kui ka Eesti naiste esireket Kristin Kuuba juba Dublinis peetaval turniiril.