Raul Must jahib rekordilist viieteistkümnendat Eesti meistritiitlit

Eesti meistrivõistluste suurfavoriidid on Raul Must ja Kristin Kuuba. Must tuleks kuldmedalit võites viieteistkümnendat aastat järjest Eesti meistriks. Sellist saavutust pole varem suutnud ükski teine Eesti sulgpallur.

Must tõusis rekordi omanikuks juba eelmisel aastal neljateistkümnendat tiitlit võites, kui ta möödus enne enda valitsemisaega kolmteist kulda võitnud Heiki Sorgest.

Must sai esimeses ringis täna kindla võidu alistades 16-aastase noorte koondise mängija Oskar Männiku 21:5, 21:12. Musta peamisteks konkurentideks on Eesti parimad noored mängijad 19-aastane Karl Kert ja 18- aastane Hans Kristjan Pilve.

Eesti naiste esireket Kristin Kuuba on sihiks võtnud maksimumprogrammi ehk kolme tiitli võitmise. Paarismängus on Kuuba partneriks Kati-Kreet Marran ja segapaarismängus Mihkel Laanes.

Eesti meistrivõistlustel mängitakse veerandfinaalid reedel kell 12.00 ja poolfinaalid algusega 18.00. Eesti meistrid selguvad laupäeval kell 12.00 algavates finaalides.