Ratasepp sihib kahekordse ultratriatloni MK-etapi võitu

Ratasepp avab võistlushooaja homme, 15. juunil Eesti aja järgi kell 8.00. 7,6 km ujumine toimub 50-meetrises basseinis, kus tuleb ujuda 152 basseinipikkust. 360 km ratasõidus läbitakse 82 ringi 4,4 km pikkusel rajal ning 84,4 km joostakse 60 ringi 1,41 km ringil.

Katsumus on sel aastal niivõrd populaarne, et kõik võistluskohad müüdi välja kiiremini kui kunagi varem. Nii astub starti maksimaalne arv sportlasi - 65. Neist 56 meest ja üheksa naist. Kõige vanem osaleja on 66- ja noorim 29-aastane mees.

Stardinimekirjas on palju neid, keda Ratasepp teab ja tunneb varasematelt võistlustelt. Näiteks on stardis tugev austerlane Andreas Six ning eelmise aasta IUTA karikasarja üldvõitja norralane Henning Olsrud. Samas on ka palju uusi nimesid, mistõttu võib olla ka mitmeid uusi üllatajaid. Täpselt nagu kaks aastat tagasi, kui samal võistlusel püstitas uustulnuk poolakas Robert Karas uue maailmarekordi (19:44:33). Ta jõudis tol võistlusel finišisse 29 minutit kiiremini teisena lõpetanud eestlane (20:14:26).

“Võistlustrass on profiililt lihtne, kuid ilm mängib lõppaja kujunemisel väga suurt rolli. Kui ilm on vihmane, mõjutab see märkimisväärselt rattasõidu kiirust. Nimelt 4,4 km rattaringil on mitmeid pööramisi ja üks nulli-pidurdamisega tagasipööre, kogu distantsi peale siis 82 tagasipööret. Märgades oludes muutuvad need pööramised kindlasti aeglasemaks ja libedamaks,” kirjeldas Ratasepp.