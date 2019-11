Kanaari saartel 152 km ujunud, 7200 km jalgrattaga läbinud ja 1688 km jooksnud Ratasepp on nüüd maailma kõige kiirem mees olnud 20-, 30- kui ka 40-kordsel ultratriatlonil. Ametlikes rekorditeraamatutes need tulemused küll kirjas ei ole, kuid ühe elueesmärgi suutis ultramees ikkagi täita. Tasub aga mainida, et maailmas leidub mees, kes valmistub parasjagu 100-kordseks ultratriatloniks.