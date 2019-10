Ratasepp liigub 40-kordse ultratriatlonil rekordigraafikus

40-kordse ultratriatloni finiši ajad 16 järjestikusel päeval: päev 1: 10:44:52; päev 2: 10:58:12; päev 3 11:04:20; päev 4: 11:06:03; päev 5: 11:21:49; päev 6: 11:45:22; päev 7: 11:30:06; päev 8: 11:38:49; päev 9: 11:27:01; päev 10: 11:19:23; päev 11: 11:21:32; päev 12: 11:29:53; päev 13: 11:20:45; päev 14: 11:06:46; päev 15: 11:19:10 ja päev 16: 10:59:43.

Füüsilise ja vaimse katsumuse kõrval on Raidu jaoks omaette suur katsumus katta 40-kordse ultratriatloni kulud, sest 35 000 euro suurune eelarve ei ole veel sugugi koos. Siiski ütleb Rait, et raha taha ei tohi asjad jääda, sest nii võivad suured asjad teostamata jääda. Seetõttu on iga panus Ratasepa ultrakatsumuse eelarve täitmiseks väga suure kaaluga, et Eesti esimesel ultratriatleedil oleks üks katsumus vähem, millega pärast 40-kordset ultratriatlonit silmitsi seista. Oma panuse rekordeid purustava sündmuse eelarve täitmisesse saab anda www.raitratasepp.ee.