Ratasepp kutsub tiime 40-kordset ultratriatloni läbima

Ratasepp rõhutas, et tegemist ei ole võistlusega. “Esmatähtis on kogu katsumus meeskonnana läbida ning kogeda eneseületusega kaasnevat emotsiooni. Finišiemotsioon on suuresti see, mille pärast mina seda distantsi läbima lähen. Nagu näitas eelmine aasta, on see katsumus osalevatele meeskondadele hea võimalus üksteist veel paremini tundma õppida, suuta raskustest üksteist toetades üle olla ja koos rõõmustada. See on väga hea meeskonnakoolituse vorm,” muheleb Ratasepp.

Möödunud aastal, mil Ratasepp läbis Fuerteventural 20-kordse ultratriatloni, pani #challengeratasepp katsumusel end proovile neli tiimi ehk 61 inimest.

Loe tingimuste kohta www.raitratasepp.ee blogist. Meeskonna saab registreerida SIIN. Registreerimine on avatud 14. augusti südaööni.