Ränga südameataki saanud endine tippkulturist: ilmselt oli see dopingu kasutamise tagajärg

Kjellström toimetati raske infarkti järel koheselt haiglasse, kus ta veetis intensiivraviosakonnas 17 päeva masinate all. Pärast seda pidi ta veel kuu aega haiglas olema ning õppis muu hulgas ka uuesti kõndima.

Tänaseks on Kjellström paranenud ja lastud kodusele ravile. Endine jõumees ütles Aftonbladetile, et kaotas haiglas olles oma kehakaalust koguni 35 kilo. Karjääri ajal oli 182-sentimeetrise mehe võistluskaaluks ligi 130 kilogrammi.

Kjellström usub, et tema südameatakk oli tingitud dopinguainete kasutamisest. Ta tarvitas karjääri ajal anaboolseid steroide, mis vastavalt meditsiinilistele uuringutele võivad püsivalt kahjustada südamelihase ehk müokardi funktsioone.

"Arstid avastasid, et mu süda on 15 aastat suurenenud. Steroidide kasutamisega kasvab ka süda, sest ka see on lihas. Lisaks on mul alates 16. eluaastast olnud südame arütmia," sõnas Kjellström, lisades, et teda on vaevanud ka tõsised neeruprobleemid.

"Viimase kolme aasta jooksul olen olnud väga väsinud, kuid ma pole kuulanud oma keha signaale. Nüüd aga alustan oma elus uut peatükki," lubas Kjellström.

Endine tippkulturist, kes mõisteti 2011. aastal dopingainetega kaubitsemise eest vangi, lisas, et kahetseb oma karjääris ainult üht asja. "Et ma treenisin nii neetult kõvasti. Kui ma poleks nii palju treeninud, oleksin võinud paremini hakkama saada," lausus Kjellström.

Kjellström oli teine Rootsi kulturist, kes pääses võistlema mainekale kulturismi- ja fitnessivõistlusele Mr. Olympia, kus teenis 16. koha.