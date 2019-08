Rait Ratasepp läheb reedel püüdma seni veel puuduvat tiitlit

Kuigi Ratasepp on stardis kui kahekordse ultratriatloni maailmarekordi tiitli hoidja, siis ühtegi maailmameistritiitlit tal veel ette näidata ei ole. Maailmameistrivõistlustelt on Ratasepal ette näidata kaks hõbemedalit. Hiljemalt laupäeva varahommikuks on selge, kellest saab kahekordse ultratriatloni maailmameister.

Panevėžys ei ole Ratasepale võõras. Viimati osales ta seal kahekordse ultratriatloni MK-etapil 2015. aastal. Siis õnnestus see tal ajaga 22:34.46 võita. Nüüd on aga Ratasepa sportlik ettevalmistus teinud tohutu hüppe ning mehe finišiajad viidud uuele tasemele. Juunis toimunud kahekordse ultratriatloni MK-etapil läbis Ratasepp 7,6 km vees, 360 km rattal ja 84,4 km joostes ajaga 19:42.57, mis ühtlasi tähistas ka kahekordse ultratriatloni maailmarekordit. Ka sel korral on Ratasepa eesmärk anda võistlusel endast parim ning alistada 20 tunni piir.

Ratasepa jaoks on võistlusel edasiviivaks jõuks konkurents, kes on sel korral väga tugev. “Võistlusele on end kirja pannud poolakas Robert Karaś, taanlane Michael Plahn, prantslane Arnaud Selukov, taanlane Jesper Madsen ja poolakas Adam Sulowski. Lisaks võib alati olla uustulijaid, kes oma sportliku sooritusega üllatavad,” rääkis Ratasepp.

Ratasepp lisas, et enamus nimetatutest peaks temast kiiremad ujujad olema: “Seega olen tagaajaja rollis ja see sobib mulle. Loodan juba rattasõiduga eesolijatega vahesid vähendada, et jooksudistantsil oma paremus maksma panna.”