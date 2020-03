Rahvusvahelisse olümpiakomiteesse kuuluv prints Albert andis positiivse koroonaproovi

Prints Albert II Foto: PA Pictures/Scanpix

Monaco kuninglik palee teatas, et prints Albert II, kes on ühtlasi rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) liige, on nakatunud koroonaviirusesse.