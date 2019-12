PROOVI JÄRGI! Rait Ratasepp avaldab oma raamatus ultrakaerahelbepudru retsepti

Raamatu esitlused toimuvad täna kell 17.30 Viru keskuse Rahva Raamatus, reedel kell 17.30 Tartu Tasku keskuse Rahva Raamatus ning laupäeval kell 13 Pärnu Rahva Raamatus.

Katkend raamatust, kus Ratasepp avaldab oma hommikusöögiretsepti:

Tundub uskumatu, et keegi restoranis söömas käies haaraks märkmiku järele ja paneks sinna kirja iga söödud toidugrammi. Raidu puhul on see tavaline. „See on harjumus, sest vaatan nädala kaupa üle, mida olen söönud,” selgitab terasmees, miks ta oma toidulaua üle nii peent arvestust võtab pidada. „Treeninguperioodil peab menüü olema kirju ja vaheldusrikas, aga kirja panemata on raske meenutada, mida sa ühel või teisel päeval sõid.”

Kui öeldakse, et kõige tähtsam toidukord on hommikuti, siis sellest seadusest peab Raitki kinni.

Tema hommikusöögiks on kaerahelbepuder, aga mitte mingi tavaline pudruline, vaid üsna isemoodi. „Seda ma keedan ise ega lase kunagi kellelgi teisel valmistada,” kinnitab atleet, kes valmistab hommikusööki kogu perele. „Teen seda alati kaalu järgi, sest siis on kõike õiges koguses ja midagi ei lähe raisku või valesti.” Raidu hommikupudrus paistab esimese hooga olevat nii palju koostisaineid, et võtab silmade eest vikerkaarevärviliseks.

„Kümme aastat tagasi oli mu kaerahelbepuder harilik: piima sisse kaerahelbed, puder valmis, moosi peale ja oligi kõik,” muigab mees. „Sõin suure portsu hommikul ära, aga kõht läks ikkagi hästi kiiresti tühjaks. Mõtlesin, et löön toore muna pudru sisse, segan ära – ei saa arugi, et pudru sees on muna, aga see aitab kõhu kauem täis hoida.” Muna oli õige valik, see toimis. Ajapikku õppis Rait pudrule lisama rohkelt kaneeli kui antioksüdanti, meresoola ja mett.