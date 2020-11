Positiivse dopinguproovi andnud pesapallur kaotab 20 miljonit eurot

ESPNi teatel karistatakse Canot aastase võistluskeeluga ning see tähendab, et ta jääb 2021. aasta hooaja eest ilma 24 miljoni dollari (20,2 miljoni euro) suurusest palgast.

38-aastane Cano on ka varem dopinguga patustanud, kui jäi vahele 2018. aastal. Toonane rikkumine läks talle maksma umbes 6 miljonit dollarit.

Dominikaani koondislane on MLB-is mänginud juba 15 hooaega. Varem on ta esindanud klubisid New York Yankees (2005–2013) ja Seattle Mariners (2014–2018).