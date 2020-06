Positiivse dopinguproovi andnud Eesti jõutõstja jäi medalist ilma, kuid pääses võistluskeelust

TalTechi ülikooli esindanud Salin teenis hõbemedali kuni 105-kiloste meeste kolmevõistluses, korrates isiklikku rekordit 760 kg.

"Olen väga rahul võistlusega. Tegin isiklikud rekordid: kükis 275 kilo ja lamades surumises 175 kilo," kommenteeris Salin Eesti Jõutõsteliidu kodulehel.

Oktoobris sai Salin aga rahvusvaheliselt alaliidult kirja positiivse dopinguproovi kohta. Algas pikk meilide vahetus, mis lõppes tänavu veebruaris katuseorganisatsiooni otsusega: eestlase tulemus ja rekordid lähevad tühistamisele ning talle määrati hoiatus.

"Ta kirjutas dopingukontrollis üles, et võtab teatud vererõhuravimit, aga tegelikult käib asi teistmoodi. Ta oleks pidanud enne selle ravimi kasutamiseks luba taotlema. Sellisel tasemel võistlev sportlane peaks neid asju teadma. Oleme seda kõike treenerite koolitustel rääkinud ja ka Eesti Antidoping on meil käinud koolitamas. Aga ega inimesed enne ei mõtle selle peale, kui pauk ära käib," kommenteeris juhtunut Eesti jõutõsteliidu president Kaido Leesmann.

Leesmann peab Salini juhtumi lõpplahendit erakordseks ja tunneb rõõmu, et sportlane karjääri jätkata sabab. "Ma pole enne näinud, et keegi sellise rikkumise eest alla kuue kuu pääseb. Hea, et mehe karjääri ära ei rikutud - see annab talle motivatsiooni edasi treenida. Kujuta ette, et saad MK-sarjas teise koha ja siis sellise meili postkasti. See võis olla kindlasti šokeeriv ja ma arvan, et ta tunneb end sellepärast väga kehvasti," sõnas Leesmann.