Põrguliku hambavalu seljatanud Reena Pärnat kordas karjääri parimat tulemust

"Eelmisel ööl läks põletik nii tugevaks, et pidin paar tundi haiglas veetma. Aga isegi valu, külma ilma ja tuule kiuste suutsin ennast kaheksandikfinaali lasta. Viimase matši napp kaotus valmistas veidi pettumust, aga pole hullu," kirjutas Pärnat oma Facebooki lehel.

Hea esitus Berliinis valmistas Pärnatile erilist rõõmu, sest tuleval aastal peetakse seal Tokyo olümpia kvalifikatsioonivõistlus.

"Sain kinnitust, et kevadised tuulega laskmise treeningud on ennast ära tasunud. Tunnen ennast paljudes asjades kindlamalt ja nii on nauditav võistelda," selgitas 25-aastane sportlane.