Põnevust jagub: neli naist püüavad tiitlivõistluste pääsmeid

Carmen Marii Aesma oli aasta esimesel suuremal võistlusel Miss Valentine mitmevõistluses kaheksas, rõngakava lõpetas ta pronksmedaliga. Karikavõistlustel võitis ta kuldmedali ning tuli viimasel MK-etapil 32. kohale. „Vorm on hetkel hea, aga pool hooaega on veel ees, sealhulgas maikuus toimuv EM, kuhu loodan pääseda,“ sõnas Aesma. Uued reeglid nõuavad järjest raskemaid kavu, kus ka eksimisvõimalus on suurem. „Rahule jään, kui kõik elemendid ja riskid õnnestuvad,“ sõnas Aesma.

Viktoria Bogdanova sai hooaja alguses Moskva GP-l lindikavas 12. koha, seejärel tuli Eesti karikavõistlustel mitmevõistluses teiseks ning kurikavas on ta kevadel püstitanud isikliku rekordi 18,4 punktiga. „Iga võistlustega saan juurde julgust ja enesekindlust. Hooaeg on väga tähtis, sest septembris toimuval MM-il, mis ühtlasi on olümpiamängude kvalifikatsioon, soovin pääseda 24 sekka,“ lisas ta.

Rühmvõimlemises favoriidid tartlannad

15-aastane Adelina Beljajeva võistleb meistriklassis esimest aastat. Seda arvesse võttes on tal olnud ka mõningaid tagasilööke, kuid üldjoontes on läinud hästi, praegune seis on hea. „Pesaro MK-etapil oli kavades väiksemaid vigu, kuid saavutatud punktisummad on olnud head,“ sõnas Beljajeva.

Inno, kes ise ka iluvõimlejana Eestist tiitlivõistlustel esindanud, kutsub kõiki võimlemishuvilisi saali kaasa elama. „Võistlus tuleb pingeline ja ka põnev, sest täna ei oska me keegi kindlalt öelda, kes võidab ja kuidas jagunevad tiitlivõistluste koondise kohad,“ sõnas Inno.

Rühmvõimlemise meistriklassis jagavad suure tõenäosusega kuldmedali MK-etappidel esikuuikusse jõudnud tartlannad – VK Rütmika Elite Team ja VK Janika Elite Team. Viimasel etapil Singapuris jäi naiskondi kahe kava summas lahutama vähem kui punkt. Kuidas õnnestuvad kiired, tehnilised ja meisterlikud kavad kodupubliku silme all, selgub juba pühapäeval.

Medalialade ajakava:

Laupäev, 20. aprill

Iluvõimlemine

18.20-18.35 – juunioride hüpitsakava

18.35-18.50 – juunioride pallikava

18-50-19.05 – meistriklassi rõngakava

19.05-19.20 – meistriklassi pallikava

Pühapäev, 21. aprill

Iluvõimlemine

14.00-15.50 – juunioride mitmevõistlus

15.50-18.00 – meistriklassi mitmevõistlus

18.00-18.15 – juunioride kurikakava

18.15-18.30 – juunioride lindikava

18.30-18.45 – meistriklassi kurikakava

18.45-19.00 – meistriklassi lindikva

Loe veel

Rühmvõimlemine

15.50-18.00 – meistriklassi ja juunioride finaal