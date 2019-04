Põnev jõukatsumine: heategevuslik spordisari Worldman Games kutsub võistlema "kosmonautide" tegemises

Võitjatele on välja pandud rahalised auhinnad ning kõik osalejad annavad panuse heategevuslikku fondi, mille eesmärgiks on koguda raviraha kahele haruldase haigusega võitlevale Eesti lapsele.

Worldman Gamesi algataja ning peakorraldaja Arsen Arustamjan rääkis, et idee võistlust korraldada tekkis tal Aasias ühel Guinnessi rekordisündmusel osaledes, mille positiivne emotsioon tekitas soovi ka Eestis midagi sarnast läbi viia. “Ühiselt millegi koos ära tegemine on eestlastele juba nii omaseks saanud, olgu tegu laulupeo või metsakoristusega. Ka heategevuskampaaniad toimivad siin väga kiiresti ja efektiivselt. Tahtsin tuua need kaks asja – aitamise ja koostegemise – omavahel kokku,” sõnas Arustamjan.

Vähemoluline pole tema jaoks siiski ka rekordi püstitamise hasart: “Korraga burpee’de tegemise maailmarekord kuulub praegu 1455ga Dubai politseile. Kas me selle suudame ületada, saame teada, kuid Eesti mõistes loodame rekordi lüüa küll.”

Võistlema on oodatud kõik inimesed vaatamata elustiilist, soost ja vanusest. “Oluline on siiski võisteldes tunda oma viimane piir – üsna tõenäoliselt saab isiklik rekord igal juhul püstitatud. Kindlasti on tegu ka hea võimalusega mõnusalt trenni teha ja suveks vormi saada,” leiab peakorraldaja. Sündmusele eelneb ka mitme nädala pikkune kampaaniaperiood, kus kutsutakse inimesi üles end väljakutseks igapäevaste burpee’dega valmistuma – see kogu keha treeniv harjutus on nii lihtne, et seda saab teha igal ajal ja igal pool.