Põhjala discgolfi maratoni võitis Eesti tippmängija Roland Rotenberg

Kõige tugevamate mängijate seas osutus võitjaks Ronald Rotenberg 223 punktiga, kelle lõpptulemuseks oli 79 viset alla par´i. Teisele kohale tuli Kairo Reiu 231 punktiga (71 viset alla par´i) ja kolmandale Hannes Kurn 236 punktiga (66 viset alla par´i).

Harrastajate seas tuli võitjaks Taavi Lillemäe 233 punktiga (69 viset alla par-i), Henri Kerde 249 punktiga (53 viset alla par´i) ja kolmandale Hando Rand 255 punktiga (47 viset alla par´i).

Alustajate divisjoni võitis Karel Kiik 260 punktiga (42 viset all par´i) , teisele Anelle Luik 274 punktiga (28 viset alla pari´i) ja kolmandale Arthur Kochetkov 275 punktiga (27 viset alla par´i). Raja par ehk kõikide korvide eeldatav visete arv oli 302.

Maratoni korraldaja ja Eesti Discgolfi Liidu juhatuse liikme Rainer Lipandi tuli arvestatav hulk spordihuvilisi maratonile hoolimata sellest, et korraldajad pidid ürituse karmide ilmaolude tõttu laupäevalt pühapäevale nihutama. “Põhjala maraton on sarja esimene üritus, järgmine on plaanis septembris Jõulumäel. Kuigi üksikuid maratone on Eestis ka varem toimunud, toimub maratonide sari Eestis esmakordselt,” rääkis Lipand.

Maratonil on eesmärk läbida 100 korviga rada ja koguda võimalikult vähe punkte. “Kuigi maratoni läbimine võtab pea kogu päeva, on see sobilik nii tippsportlasele kui harrastajale,” kinnitas Lipand.

“Praegu on hea aeg maratonide sarja korraldamiseks, kuna koroona ajal avastasid paljud selle spordiala enda jaoks, peale on kasvanud lausa uus põlvkond huvilisi. Discgolf on hea võimalus veeta sportlikult aega vabas õhus, rajad on väga eriilmelised, seega saab sporti harrastades nautida ka Eesti looduse mitmekesisust,” lisas Lipand.