Põhjala discgolfi maraton meelitab Keilasse ligi 300 spordihuvilist

Maratoni korraldaja ja Eesti Discgolfi Liidu juhatuse liikme Rainer Lipandi sõnul on discgolf on hetkel kõige kiiremini populaarsust koguv sport Eestis ja spordiala harrastajaid on hinnanguliselt 30 000. “Discgolf on väga kergesti kättesaadav spordiala, Eestis on pea 160 rada ning enamus neist on harrastajatele kasutamiseks täiesti tasuta. Kõik soovijad saavad selle spordialaga lihtsalt alustada ning nautida sporti looduses ja värskes õhus,” selgitas Lipand.

Esimesed eestlased on ka jõudnud juba absoluutsesse maailma tippu. “Kuna discgolf on meil väga levinud, siis on meil juba ette näidata tipptasemel sportlaseid, kes on ka maailmas toimuvad võistlustel kõrgeid kohti võitnud. Discgolfiga tipptasemel tegelemine nõuab palju pingutust, tuleb omandada filigraanne tehnika, et ketas pika vahemaa tagant täpselt korvi visata. Samas nauding täpsest viskest tekitabki paljudes sõltuvust ja innustab tulemustele orienteeruma,” rääkis Lipand. Põhjala maratonil osalevad Eesti koondises mullusel MMil mänginud Maris Perendi, Siim Isup ja Mauri Villmann.

Põhjala maratoni asus toetama Põhjala Pruulikoda ning kõik osalejad saavad kosutust Põhjala alkoholivaba õlle näol. Põhjala Pruulikoja turundusjuhi Tõnis Vaheri sõnul on ettevõttel plaan discgolfi valdkonda ja sportlasi ka edaspidi toetada. “Maratoni võitjad saavad muuhulgas auhinnaks discgolfi ketta, mille on tootnud Eesti esimene discgolfi ketaste tootja Disctroyer koostöös Põhjala Pruulikojaga,” lisas Vaher.

Põhjala maraton - Keila 100 toimub pühapäeval, 12. juulil 9-17 Keila terviseradadel.

Põhjala maratoni korraldavad Discgolfi keskus Discland ja MTÜ Keila Mets.

Lisainfot ürituse kohta saab siit.