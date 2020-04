Pärnu jõele võib kerkida Eesti jaoks eksootilise olümpiaala keskus

"Sindis Pärnu jõele loodud tehiskärestik on Baltimaades ainulaadne oma suure vooluhulga ja languse kõrguste vahe tõttu, mis võimaldab maailmatasemel kärestikuaerutamise harjutus- ja võistluskompleksi rajamist," tutvustas idee tausta EAF president Martin Ilumets.

Tori vallavanema Lauri Luuri sõnul on ambitsiooniks luua keskus, mis pakub Eestis ainulaadsed võimalused kärestikul veespordialade harrastamiseks ning rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks. Lisaks tehiskärestiku võistlustaristu väljaarendamisele ehitatakse jõe äärde spordiklubihoone koos vajalike olmetingimustega. "Koos kaasaegse rekreatsioonialaga, mis on planeeritud kärestiku kallastele, tõstab veespordi ja veeturismikeskus piirkonna atraktiivsust," toonitas vallavanem.

"Seni on Eestis kärestikuaerutamise ja süstaslaalomi harrastajad pidanud kasutama paljuski Lätis Valmieras asuvat tehiskärestikku, ka Eesti meistrivõitlusi on korraldatud Valmieras, kuna antud kärestik on hetkel Baltikumis ainus selletaoline. Kuid ka seal sellised veeolud nagu meil Sindis puuduvad," ütles Ilumets.

"Mul on hea meel, et Tori vald on veespordi ja veeturismikeskuse idee eestvedajana projekti elujõuliselt edasi viinud ja kaasanud protsessi kogukonda ja erinevaid koostööpartnereid. Samuti on antud initsiatiivile oma heakskiidu andnud Euroopa Aerutamise Assotsiatsioon (ECA) kuna ala harrastamiseks lähiregioonis tingimused puuduvad ning süstaslaalom on olümpiaala, mille arendamine on ka rahvusvahelise alaliidu prioriteet," lisas Ilumets.

Kärestikuslaalom oli esimest korda olümpiakavas 1972 Müncheni mängudel, eestlasi pole sellel alal olümpiale pääsenud.

Sindi kärestiku skeem. Foto: EAF