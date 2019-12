Pariisi olümpiamängude surfivõistlus võib toimuda Tahitil

AFP uudisteagentuuri andmetel eelistatakse Tahitit teistele võimalikele sihtkohtadele Bretagne'ile ja Biarritzile, mis oleksid mängude baasile ehk Pariisile tunduvalt lähemal. Tahitil oleks aga augustis kõige paremad surfimistingimused.

Tahiti on Prantsuse Polüneesia suurim saar ning asub Prantsusmaalt 15 900 kilomeetri kaugusel.

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) president Thomas Bach on varasemalt öelnud, et eelistaks näha võistluspaiku võimalikult mängude keskuse lähedal, kuid rõhutanud, et lõplik otsus jääb ikkagi mängude korraldaja teha.

AFP teatel arutletakse surfivõistluse paiga teemal sel nädalal, kui Pariis 2024 korralduskomitee kohtub Lausanne'is ROK-i täitevkomiteega. Kui ROK on korraldajate valikuga nõus, kinnitatakse Tahiti olümpia toimumispaigana järgmisel ROK juhatuse koosolekul 12. detsembril.

Koos surfiga teevad 2024. aastal suveolümpiamängude debüüdi breiktants, rulasõit ja sportronimine.