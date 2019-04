Pahased elanikud võtsid discgolfi korvid omavoliliselt maha. Valla juhte korruptsioonis ja spordiala entusiaste rahaahnuses süüdistav volikogu liige: discgolf on eluohtlik!

Toome siinkohal ära volikogus ainsana opositsioonis oleva Kalveti kirja volikogu revisjonikomisjonile:

Kettagolfiga seoses valitseb Kambja vallas seaduse- ja mõistusevastane olukord.

1. Kettagolfarid on Tõrvandi parkmetsas tegutsenud 2 aastat ilma seadusandliku aluseta.

2. Ligi 6000 eurot maksnud püüdurkorvid ei ole lepingu alusel golfaritele üle antud.

Võimaliku õnnetusjuhtumi puhul vastutab vallavalitsus kui suurema ohu allika omanik.

3. Valla elanikest vast 20 mängib kettagolfi. Suvel mängib igapäevaselt ligi 100, võisluste ajal

ligi 200 võõrast kettagolfi. Nad lärmavad,ropendavad ja tarbivad alkoholi 2000 Tõrvandi elanikule mõeldud parkmetsas. Masendav on vaadata, kuidas Tõrvandi inimesed jalutavad parkmetsa asemel sõiduteel.

4. Kettagolfi alal on puud laudadest kaitseta. Idiootlikul moel olid mõnele puule lauad kinnitatud kruvidega. Metsandusspetsialisti Kim Järvepõllu hinnangul on arvukalt puid vigastatud ja need hävivad. Tegemist on vallarahva vara kuritahtliku hävitamisega. Näiteks RMK välistab kettagolfi oma valdustes.

5. Tegemist on korruptsiooniga. MTÜ Tõrvandi parkmets üks juhatuse liige on vallavanem Aivar Aleksejevi lähisugulane.

Kalvet selgitas Delfile korruptsioonisüüdistust. „Liikumapanevaks jõuks on rahaahnus. Kui aastas toimus Tõrvandis 20 võistlust ja osalejaid oli 200 ning osalustasu 10-20 eurot, siis võite ise arvutada, mis rahasummad siit läbi käisid. Kümned tuhanded! Seega liikumapanev jõud on raha. Vald ostis 6000 eurot maksnud püüdurkorvid ja andis need Tõrva Metsapark MTÜ käsutusse. Sellel MTÜ-l on kaks juhatuse liiget – Silver Saks ja Martin Lamp. Viimane on aga vallavanema Aivar Aleksejevi abikaasa poeg. Tegemist on sisuliselt korruptsiooniga.”

Kalvet lisab, et vald on alates 2012. aastast kulutanud ka 24 385 eurot parkmetsa korrashoiuks.

Kavatseb minna ministri jutule

Kalveti sõnul on discgolf üldse üks hirmus spordiala, sest seab ohtu nii inimelusid kui ka puid. „See on eluohtlik! Kui ketas lendab inimesele vastu nägu, võib inimene surma saada,” muretses Kalvet, kellel endalgi on juhtunud selline lugu, et värviline ketas on maandunud tema ette murule. „Olen helistanud ka numbril 112 häirekeskusse ja palunud neil midagi ette võtta. Öeldi, et nad on ülekoormatud, et niisama ei hakata kohale tulema.”

Puude hävitamine on Kalveti sõnul fakt. „Ka RMK-st on öeldud, et discgolfareid lubatakse nende metsadest vaid püssilasu kaugusele. Tegemist on rahva vara hävitamisega. Kui uus keskkonnaminister paika saab, siis pöördun otse tema poole, et selgitada välja, kes on süüdlased ja milline kahju on täpselt tekitatud,” lubas Kalvet, kellel ajas harja eriti punaseks Tartu keskkonnainspektsiooni seisukoht, et valda ei saa tegude eest vastutama panna. „Diletandid!” põrutas Kalvet, kes rõhutas intervjuu ajal korduvalt, et ta on õppinud omavalitsuse korraldamist viies Euroopa riigis.

Samuti olevat discgolfarid keelust hoolimata vahepeal Tõrvandi rajal ikkagi mänginud. „Kohalikud on mind viis korda sinna kutsunud. Jõhkardid mängivad keelust hoolimata ja irvitavad näkku. Aga eks mul on muudki teha, kui käia neid keelamas,” sõnas Kalvet, kes vajadusel on oma kehaga korvi ette astunud, et takistada discgolfareid ketta viskamisel.

Sarapuu kinnitas, et korvid on talle üle antud. Ta ei osanud öelda, mis nüüd edasi saab, kuid kaldus arvama, et kõige ideaalsem oleks leida discgolfipargile uus asukoht, kaks võimalikku kohta olevat juba välja vaadatud. Sarapuu sõnul on ta kahe tule vahel, ükskõik, mis ta otsustab, rahul pole ikka keegi. Korruptsioonisüüdistusel pole tema kinnitusel alust ja Kalvet olevatki selline mees, kellel meeldib kasutada krõbedaid väljendeid ja liialdusi.