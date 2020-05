Ott Kiivikas sattus kahepoolse kopsupõletikuga haiglasse

"Head sõbrad! Kahjuks kujunes minu emadepäev veidi teistsuguseks planeeritust ja uudishimust külastada EMO sai see, et mind võeti haiglasse sisse. Diagnoos kahepoolne kopsupõletik! Covid test negatiivne, seega kõik, kes minuga viimasel ajal on kokku puutunud, ei pea muretsema," kirjutas Kiivikas. "Huumoriga öeldes võta nüüd kinni, kas haiglatele suunatud reklaamikampaania on tõesti vilja kandnud või otsustas organism tähistada viimase haiglaskäigu 25. juubelit, igatahes on see vilja kandnud."

"Öeldakse ikka, et tugevat tamme võib tuul räsida, kuid juurtega ülestõmbamiseks on vaja suuremat jõudu. Aku saab kohe ka tühjaks seega, kes üritab kontakteeruda teadke, et ei pruugi kohe kättesaadav olla. Midagi hullu pole ja keegi muretsema ei pea! Püsige terved ja olge positiivsed!"

