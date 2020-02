"See tähendas kehatemperatuuri mõõtmist," selgitas Kiivikas Õhtulehele. "Kui palavik, siis tõenäoliselt nii-öelda riskirühm. Siin on ka palju hiinlasi puhkamas, eks see ka põhjus."

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes