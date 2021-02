OTSEPILT | Käärikul toimuva suusaorienteerumise MM-i sprint tõotab tulla äärmiselt põnev

Toimetas: Gunnar Leheste reporter Tekst: Aive Mõttus, Maret Vaher RUS 1

Mattis Jaama Foto: Eesti Orienteerumisliit

Suusaorienteerumine on koroonapandeemia ajal publikule ideaalne spordiala – seda on kõige põnevam vaadata just arvutiekraanilt. Seda enam, et medalite nimel läheb täna Käärikul rajale kogu maailma paremik.