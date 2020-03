OTSEBLOGI | Koroonaviirus laastab: üle maailma jäetakse spordivõistlusi ära, EOK soovitas Eestis kaheks kuuks üritused edasi lükata

Koroonaviirus ja sport

Eesti valitsus teatas neljapäeva hilisõhtul riigis eriolukorra kehtestamisest. See tähendab muuhulgas 1. maini spordivõistluste keelamist.

Eesti Tennise Liit (ETL) on otsustanud ära jätta kõik nende egiidi all toimuvad laste ja noorte turniirid. Ainsa erandina mängitakse lõpuni täiskasvanute karikavõistlused, mis on juba alanud.

Eesti Ujumisliit teatas, et nende korraldatavad võistlused ei toimu kuni 10. aprillini.

Eesti Judoliit andis teada, et seoses Võru Spordikeskuse sulgemisega ei toimu 14. märtsil Võrus B-klassi ja juunioride Eesti meistrivõistlusi.

Eesti Maadlusliit ja Eesti Spordiselts Kalev annavad teada, et tulenevalt koroonaviiruse COVID-19 puhangust maailmas peame kahjutundega teavitama, et oleme sunnitud tervise ohutuse tagamise kaalutlustel aastal 2020 3. – 4. aprill planeeritud 33. Kristjan Palusalu memoriaal turniiri ära jätma. Antud võistlust ei lükata edasi 2020 aasta hilisemale kuupäevale.

Jäähokiliiga NHLi juhtkond teatas neljapäeval, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks peatatakse kõik mängud teadmata ajaks.

Serbia kohtunik jäi ka haigeks... https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/saaremaal-kainud-vorkpallikohtunik-haigestus-koroonaviirusse?id=89212577

UAE Team Emiratesi meeskonna ratturid ja taustajõud viibivad alates 27. veebruarist, kui UAE Tour katkestati, karantiinis. Teiste hulgas on eraldatud Colombia tippsprinter Fernando Gaviria, kes kinnitas, et on nakatunud koroonaviirusesse.

Vormel-1 sarja avaetapp Melbourne`is lükatakse edasi.

Meeste profitennise katuseorganisatsioon ATP andis teada, et koroonaviiruse tõttu tehakse ATP ja ATP Challengeri võistluskalendrites kuuenädalane võistluspaus. Esimesed võistlused võivad toimuda alles aprilli lõpus.

Ka Eesti käsipalliliit on teinud otsuse hooaja peatada: Juhindudes Eesti Vabariigi valitsuse ja Eesti Olümpiakomitee tänastest soovitustest seoses koroonaviiruse COVID-19 levikuga, pidas Eesti Käsipalliliidu (EKL) juhatus täna erakorralise koosoleku. Arutati käsipallialaste tegevuste ja võistluste korraldamist tekkinud olukorras ning jõuti ühisele seisukohale: peatada kõik EKL-i võistluskalendris olevad ametlikud võistlused. Esialgselt lükatakse kõikide võistluste toimumine vähemalt kolme nädala võrra edasi. Sel ajal EKL-i juhatus hindab olukorda ning hiljemalt kahe nädala pärast otsustab edasiste tegevuste osas.EKL-i ametlike võistluste hulka kuuluvad Eesti meistrivõistlused meestele meistriliigas ja esiliigas, naistele meistriliigas ning erinevate vanuseklasside meistrivõistlused noortele, lisaks Miniliiga võistlused ning minikäsipallifestival.Mainitud ajaperioodil ei toimu ka rahvus- ja järelkasvukoondiste tegevusi. Pärast Läti ja Leedu kolleegidega konsulteerimist otsustati peatada ka meeste Balti liiga mängud kuni edasiste otsusteni.EKL kutsub üles kõiki liikmesklubisid läbi mõtlema klubisisesed tegevused koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, et vältida sportlaste ja treenerite haigusesse nakatumist.

Eesti suusaliit tühistas kõik võistlused.https://www.suusaliit.ee/et/uudised?news_id=21906

Märtsi lõpus toimuma pidanud TV 10 Olümpiastarti III etapp jääb äraEesti Kergejõustikuliit otsustas 28. märtsil Tartus toimuma pidanud TV 10 Olümpiastarti 49. hooaja III etapi ära jätta, seoses COVID-19 haigust põhjustavast koroonaviirusest tingitud riskidega ja Terviseameti vastavasisulise ettepanekuga."Maakondlike etapi korraldajatel palume samuti lähtuda Terviseameti soovitustest ning kõigil võistlustel osalejatel nendest punktidest kinni pidada," lisati teates.

Võrus jäävad ära judo meistrivõistlused."Elame hetkes, kus otsuseid tuleb vastavalt olukorra muutustele teha väga kiiresti. Alles eile oli Võrus koroonaviiruse suhtes kõik korras, kuid täna hommikul tuli teade, et Võrus on kinnitust leidnud esimene koroonaviirusesse haigestunu.Kuna haigestunu on seotud Võru Spordikeskusega, siis värske info põhjal (Rein Reitalu - Spordikeskuse juhataja) suletakse Spordikeskus kuni teisipäeva pärastlõunani.Seoses sellega ei toimu 14. märtsil 2020.a. Võrus ka Eesti B klassi ja juunioride Meistrivõistlused.EJL hakkab otsima võimalusi ära jäänud võistluste korraldamiseks sügisel.Loodan kõikide osapoolte mõistvale suhtumisele, sest esmane on meie kõikide inimeste tervis ja julgeolek."

Nimekiri ärajäetud suurvõistlustest täienes.https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/eesti/eva-lotta-kiibus-starti-ei-paase-iluuisutamise-mm-jaeti-koroonaviiruse-tottu-ara?id=89202685

Hamilton ja Räikkönen kommenteerisid eesolevat Austraalia GP-d.https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/mis-saab-austraalia-f1-etapist-raikkonen-oleks-see-meeskondade-otsus-siis-me-ilmselt-poleks-siin?id=89202057

Mis saab aga vormel-1 Austraalia etapist? Maineka väljaanne Autosport teatel on tehtud koroonatest veel kahele Haasi meeskonna töötajale ning nad on hetkel teistest isolatsioonis. Lisaks teatas F1-sari, et teleintervjuusid sel nädalal ei anta.

https://sport.delfi.ee/news/korvpall/nba/korvpalliliiga-nba-peatas-koroonaviiruse-tottu-hooaja?id=89201393

Viirusesse nakatus esimene tõeline tippjalgpallur - Torino Juventuse kaitsja Daniele Rugani. Ta on seitsmel korral esindanud ka Itaalia koondist.https://twitter.com/Eurosport_UK/status/1237865923647639552?ref_src=twsrc%5Etfw

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/koroonaviirus-ja-saaremaa-vorkpallimeeskond-mida-siit-oppida?id=89200109

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/kes-keda-nakatas-milano-powervolley-puutusime-saaremaal-kokku-kolme-inimesega-kellel-avastati-koroonaviirus?id=89200905

USA kevade suurim korvpallisündmus ehk NCAA ülikooliliiga finaalturniir (March Madness) peetakse publikuta - see kehtib nii meeste kui ka naiste mängude kohta.https://twitter.com/ShamsCharania/status/1237838937290231809?ref_src=twsrc%5Etfw

Eesti olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa avaldus:http://www.delfi.ee/article.php?id=89200255

Golden State Warriorsi otsus: mänge ei viida mõnda teise linna, San Franciscos asuv saal jääb tühjaks. https://twitter.com/wojespn/status/1237799122096271361?ref_src=twsrc%5Etfw

Esimene koroonaviirusesse nakatunud profijalgpallur on samuti teada.http://www.delfi.ee/article.php?id=89195271

Koroonaviirus mõjutab ka vormelimaailma. Homme peaks Austraaliast uusi uudiseid tulema.http://www.delfi.ee/article.php?id=89189959

Tänase spordipäeva suurim pommuudis:http://www.delfi.ee/article.php?id=89199023

USA-s keelas San Francisco linn kaheks nädalaks enam kui 1000 osalejaga üritused. See kehtib ka NBA klubi Golden State Warriorsile. Võistkonnal on nüüd kaks võimalust: kas pidada kohtumised tühjade tribüünide ees või kolida ajutiselt linna, kus sellised keelde pole tehtud.https://twitter.com/957thegame/status/1237784163945598977?ref_src=twsrc%5Etfw

Peaminister Jüri Ratas teeb neljapäeval kell 10 erakorralise avalduse. Suure tõenäosusega keelatakse Eestis kõik enam kui 100 osalejaga toimuvad üritused. Seega võib täna olla mõneks ajaks viimane päev, kui pealtvaatajaid spordisündmusi vaatama lastakse. Üks neist algab juba kell 19, Delfi TV kannab üle Rakvere Tarva ja Jurmala korvpallimängu.http://www.delfi.ee/article.php?id=89195531

Edasi on lükatud ka naiste tennise Fed Cupi kohamängud.https://twitter.com/FedCup/status/1237777407047880711?ref_src=twsrc%5Etfw

Korvpallikoondislane Henri Drell pääses Itaaliast tulema: http://www.delfi.ee/article.php?id=89196753

