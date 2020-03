OTSEBLOGI | Koroonaviirus laastab sporti: nakatus esimene tippjalgpallur, eestlastel tuleb valmis olla karmiks otsuseks

Kolmapäevase seisuga on viirusesse nakatunud ka mitmed sportlased. Esialgu on neist tuntuimad Torino Juventuse jalgpalliklubi kaitsja Daniele Rugani, Saksamaa Hannoveri klubi jalgpallur Timo Hubers ja Venemaa jalgrattur Dmitri Strahhov.

Viirus on ennast murdnud ka Eesti korvpallikoondislase Henri Drelli koduklubisse Pesarosse, kus on nakatunud kaks ametnikku. Drell pääses juba mõne aja eest Eestisse, praegu on ta vabatahtlikus karantiinis.

Peaminister Jüri Ratas teeb neljapäeval kell 10 erakorralise avalduse. Suure tõenäosusega keelatakse Eestis kõik enam kui 100 osalejaga toimuvad üritused. Seega võis kolmapäev olla mõneks ajaks viimane päev, kui pealtvaatajaid spordisündmusi vaatama lastakse.

Koroonaviirus ja sport Viirusesse nakatus esimene tõeline tippjalgpallur - Torino Juventuse kaitsja Daniele Rugani. Ta on seitsmel korral esindanud ka Itaalia koondist.https://twitter.com/Eurosport_UK/status/1237865923647639552?ref_src=twsrc%5Etfw https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/koroonaviirus-ja-saaremaa-vorkpallimeeskond-mida-siit-oppida?id=89200109 https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/kes-keda-nakatas-milano-powervolley-puutusime-saaremaal-kokku-kolme-inimesega-kellel-avastati-koroonaviirus?id=89200905 http://www.delfi.ee/article.php?id=89200677 USA kevade suurim korvpallisündmus ehk NCAA ülikooliliiga finaalturniir (March Madness) peetakse publikuta - see kehtib nii meeste kui ka naiste mängude kohta.https://twitter.com/ShamsCharania/status/1237838937290231809?ref_src=twsrc%5Etfw Eesti olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa avaldus:http://www.delfi.ee/article.php?id=89200255 Golden State Warriorsi otsus: mänge ei viida mõnda teise linna, San Franciscos asuv saal jääb tühjaks. https://twitter.com/wojespn/status/1237799122096271361?ref_src=twsrc%5Etfw Esimene koroonaviirusesse nakatunud profijalgpallur on samuti teada.http://www.delfi.ee/article.php?id=89195271 Koroonaviirus mõjutab ka vormelimaailma. Homme peaks Austraaliast uusi uudiseid tulema.http://www.delfi.ee/article.php?id=89189959 Tänase spordipäeva suurim pommuudis:http://www.delfi.ee/article.php?id=89199023 USA-s keelas San Francisco linn kaheks nädalaks enam kui 1000 osalejaga üritused. See kehtib ka NBA klubi Golden State Warriorsile. Võistkonnal on nüüd kaks võimalust: kas pidada kohtumised tühjade tribüünide ees või kolida ajutiselt linna, kus sellised keelde pole tehtud.https://twitter.com/957thegame/status/1237784163945598977?ref_src=twsrc%5Etfw Peaminister Jüri Ratas teeb neljapäeval kell 10 erakorralise avalduse. Suure tõenäosusega keelatakse Eestis kõik enam kui 100 osalejaga toimuvad üritused. Seega võib täna olla mõneks ajaks viimane päev, kui pealtvaatajaid spordisündmusi vaatama lastakse. Üks neist algab juba kell 19, Delfi TV kannab üle Rakvere Tarva ja Jurmala korvpallimängu.http://www.delfi.ee/article.php?id=89195531 Edasi on lükatud ka naiste tennise Fed Cupi kohamängud.https://twitter.com/FedCup/status/1237777407047880711?ref_src=twsrc%5Etfw Korvpallikoondislane Henri Drell pääses Itaaliast tulema: http://www.delfi.ee/article.php?id=89196753 http://www.delfi.ee/article.php?id=89192377 Esmalt tänased tähtsamad koroonaviirusega seotud spordiuudised:http://www.delfi.ee/article.php?id=89197257

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!