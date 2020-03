OTSEBLOGI | Jalgpalli EM lükati edasi 2021. aastasse. Aivar Pohlak välismaal pallivatest eestlastest: pole teada, et ükski Eesti koondise liige oleks tagasi tulnud

Koroonaviirus ja sport

Premium liigast ja selle jätkumisest veel:Pohlak: "Kõigepealt peab tulema haigestumiste vähenemine. Kuni 29. märtsini oleme andnud klubidele tungiva soovituse treenida individuaalsete plaanide järgi.

Pohlak avaldas, et EM-i edasilükkamine aasta lõppu polnud kõne all UEFA koosolekul.

Eurosarja eelringidest:Pohlak: "Tehakse kõik selleks, et need saaks alata õigel ajal. Kõik liigad peaksid selleks olema lõppenud enne 30. juunit."

Koroonaviiruse mõjust majandusele:Pohlak: “Majanduslik mõju on kahtlemata olemas ja ka tuntav, aga see ei tähenda kohe majanduslikku katastroofi. Maksed alaliitudele ei ole minu teada löögi all. Selle nurga alt alaliit kriisieelarvet tegema ei pea, kuigi me loomulikult ta teeme. Muidugi on Eesti klubid teatava löögi all, aga oleme juba alustanud dultuuriministeeriumiga dialoogi. Hakkasime sellest rääkima juba eelmisel nädalal."

Kas on teada, kus viibivad Eesti jalgpallurid, kes on hetkel välismaa liigades? On nad klubide juures või tagasi Eestis?Pohlak: "Hetkel selle kohta informatsioon puudub. Tõenäoliselt on kõik klubide juures. Enamik ilmselt ei saagi reisida. Näiteks Itaalias on väga rängelt asjad paigas, Me pole konkrteetselt sellega tegelenud. Nad on klubide mängijad ja peavad alluma klubide ja asukohariikide reeglitele."

Pohlak: "Ka Eesti jalgpalliliidul on täna välja töötatud kolm alternatiivset kalenderplaani, kuidas minna edasi selle hooajaga. Järgmine samm saab olema see, et ma esitan tänase päeva jooksul kolm võimalikku stsenaariumit jalgpalliliidu juhatusele ja tutvustan seda projekti ka klubidele, kuulan ära nende arvamused ja annan tagasiside jalgpalliliidu juhatusele."

Pohlak: "Meie liiga on suhteliselt mugavas olukorras. Kõigepealt teeb mugavaks asja see, et meil on mängitud sisuliselt üks voor ja hooaeg on alanud. Kuna me mängime neli ringi, on meil võimalik teha igasuguseid lahendusi ja meie meistrivõistluste lõpp ei satu kuidagi löögi alla. Kriitiline olukord on nende liigadega, kus osalejad järgmisteks eurosarjadeks pole selgunud. Meil on selgunud, välja arvatud karikafinaali osas. Saime kuupäeva, kuhu maani saame karikafinaaliga edasi minna. Meil on võimalik liigahooaeg lõpetada järgmise aasta kevad/suvel."

Pohlak: "U17 finaalturniiri kohta [Eestis] lõplikku otsust ei tehtud. Praegune otsus on see, et turniir ei toimu plaanitud ajal. Alternatiivid on sellised: võib edasi lükkuda, aga võib ka ära jääda."

"Loomulikult puudutati Euro 2020 küsimust ja saan aru, et see on kuskilt juba välja tulnud. Ja te teate lahendust. Arutati seitset erinevat stsenaariumit, mis sõltuvad sellest, millal kriisiolukord laheneb. Kõikide nende jaoks olid konkreetsed mudelid välja töötatud."

"Oli väga selge kokkulepe, millest mina pean kinni. Ehk neid otsuseid, mis praeguse kooosoleku käigus vastu võeti, kommunikeerib UEFA. Alaliit ei hakka neid otsuseid välja käima," ültes Pohlak.

Aivar Pohlaku pressikonverents Eesti ajakirjanikele on alanud.

Norra jalgpalliliit teatas esimesena, et 2020 jalgpalli EM on ametlikult edasi lükatud. https://twitter.com/nff_info/status/1239888676517273601?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1239888676517273601&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fsport%2Fsportsnews%2Farticle-8120437%2FUEFA-Coronavirus-Crisis-Talks-LIVE-Euro-2020-postponed-2021.html

Väidetavalt on UEFA langetanud järgmised otsused, mis ootavad veel ametlikult kinnitamist: * 2020. aasta EM-finaalturniir toimub 2021. aastal. * Suuremad liigahooajad lõpetatakse suve jooksul (sõltuvalt sellest, kuidas koroona lubab)* Luuakse kaks töögruppi: üks kalendri, teine finantsmõjudega tegelemise jaoks.

https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/jaapani-olumpiakomitee-asepresident-nakatus-koroonaviirusesse?id=89258285

Sky Sportsi reporter teatas, et esimene UEFA konverentsikõne, kus osalesid liigade ja klubide esindajad, on nüüd lõppenud. Algas see kell 11 ehk kestis üle kahe tunni. Teine algab kell 14 ja seal on liinil 55 UEFA liikmesriiki. https://twitter.com/skysports_bryan/status/1239870456418705408

New York Timesi reporteri sõnul tegi UEFA liigadele ja klubidele ettepaneku EM lükata edasi 2021. aasta suvesse. Läbi on veel rääkimata alaliitudega, kellega algab videokonverents kell 14. Ka meie jalgpalliliidu president Aivar Pohlak annab Eesti ajakirjanikele pärast seda pressikonverentsi. https://twitter.com/tariqpanja/status/1239864927646597122

Kui on karantiin, siis on karantiin. Sõpradega jalgpalli mängimine ei tule paar nädalat kõne alla. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/karantiini-reegleid-rikkunud-chelsea-staari-ootab-rahatrahv?id=89253535

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/premium-liiga-klubid-treenivad-individuaalsete-kavade-jargi-ning-ootavad-pikisilmi-uefa-otsust?id=89257155

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/uefa-videokonverentsidel-osalevad-tana-ka-tehva-pohlak-ja-rei-selgub-meistrite-liiga-ja-em-finaalturniiri-saatus?id=89254111

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/em-i-ara-jatmisel-on-oma-hind-uefa-nouab-liikmesriikidelt-ja-klubidelt-246-miljonit-eurot?id=89252987

Täna peaks selguma midagi nii jalgaplli EM-i kui ka Tokyo olümpia kohta, sest kriisikoosolekule kogunevad nii UEFA ehk Euroopa jalgpalliliit kui ka Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK), kes korraldab videokonverentsi koos suurte rahvusvaheliste spordialaliitudega. Olümpiaisad on seni koroonaviiruse mõjusid olümpiale eitanud. Äkki nüüd tunnistavad, et ka nende hoovis on jama majas?

Ei ole ka käsipallurid kaitstud. https://sport.delfi.ee/news/varia/kasipall/esimene-kasipallimaailma-superstaar-haigestus-koroonaviirusesse?id=89252497

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/tippklubi-peatreeneril-avastati-koroonaviirus?id=89251889

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/eesti-koondise-arst-arvan-et-jalgpallurite-kaekaiku-koroonaviirus-ei-mojuta?id=89250949

https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/koroonaviirus-keeras-pea-peale-ka-spordikohtu-too?id=89250401

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/turgis-mangiv-oliver-venno-oleme-kogu-meeskonnaga-infosulus?id=89249971

https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/wta-tuhistas-kolm-turniiri-ja-pikendas-tennisistide-voistluspausi-mai-alguseni?id=89248077

https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/maailm/briti-koondise-kapten-kutsus-ules-tokyo-olumpiat-edasi-lukkama?id=89247829

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/iraani-jalgpallitreener-suri-koroonaviirusse?id=89247205

https://sport.delfi.ee/news/korvpall/eesti/kalevcramo-korvpallimeeskonna-elu-karantiinis-uusi-haigusjuhtumeid-pole-peagi-tulevad-tahtsad-otsused?id=89246293

https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/olumpiaks-valmistuvad-sportlased-saavad-treeningud-jatkata?id=89244481

Emotsioone ka eestlastelt:http://www.delfi.ee/article.php?id=89243857

http://www.delfi.ee/article.php?id=89235863

http://www.delfi.ee/article.php?id=89235485

http://www.delfi.ee/article.php?id=89234485

http://www.delfi.ee/article.php?id=89238279

Paraku tuleb pühapäev lõpetada kurva uudisega.http://www.delfi.ee/article.php?id=89237317

On selgunud ka teine Valencia mängija, kes on koroonaviirusesse nakatunud. Selleks on endine Manchester City kaitsja Eliaquim Mangala. Pühapäeva lõunal teatas oma nakatumisest Ezequiel Garay. Kokku on Valencia mängijate ja treenerite seas viis koroonaviiruslast.

Spordisündmuste põud mõjutab ka spordimeediat. Nimelt lähevad ETV spordiuudised ilmselt järgmise nädala keskpaigast pausile.http://www.delfi.ee/article.php?id=89236933

http://www.delfi.ee/article.php?id=89236609

Uudisteagentuur AP teatab, et koroonaviirusesse on nakatunud ka Šveitsi jalgpalliliidu president Dominic Blanc. Et Blanc on 70-aastane, kuulub ta riskirühma.https://twitter.com/AP_Sports/status/1239256062957674499?ref_src=twsrc%5Etfw

http://www.delfi.ee/article.php?id=89236231

Mõned tunnid oli argentiinlane Ezequiel Garay esimene Hispaania kõrgliiga pallur, kes maailma pea peale pööranud koroonaviirusesse nakatunud on, aga pärastlõunal teatas Valencia oma kodulehel, et positiivse testi andsid koguni viis esindustiimi mängijat ja treenerit.http://www.delfi.ee/article.php?id=89234193

http://www.delfi.ee/article.php?id=89234549

http://www.delfi.ee/article.php?id=89234767

https://sport.delfi.ee/news/korvpall/eesti/eesti-korvpallur-loodab-viimasel-hetkel-koju-paaseda-kartsin-et-jaangi-itaaliasse?id=89234109

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kalle-rovanpera-mehhiko-rallist-olime-vist-ainsad-maailmas-kes-veel-sporti-tegid?id=89233533

https://sport.delfi.ee/news/korvpall/nba/uhegi-sumptomita-nba-mangumehel-tuvastati-koroonaviirus?id=89233171

https://sport.delfi.ee/news/korvpall/vtbliiga/bc-kalevcramoga-kohtunud-venemaa-tippklubi-pani-end-karantiini?id=89232975

Koroonaviirus saab ka lõpuks Mehhikole rallile saatuslikuks.https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/andrea-adamo-meeskondade-otsus-ralli-ara-jatta-oli-uksmeelne?id=89230967

https://sport.delfi.ee/news/korvpall/eesti/hooaeg-labi-korvpalliliit-lopetab-koik-liigad-ja-voistlused?id=89230581

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/joulud-em-iga-uefa-kaalub-suurturniiri-detsembrisse-lukkamist?id=89230389

https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/jaapani-peaminister-tokyo-olumpiamangud-toimuvad-planeeritud-kujul?id=89230067

https://sport.delfi.ee/news/voitlussport/uudised/conor-mcgregor-kaotas-koroonaviirusele-lahisugulase?id=89229811

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/itaalia-tippmangija-kritiseeris-inglasi-nad-oleksid-nagu-kellegi-surma-oodanud?id=89228675

https://sport.delfi.ee/news/korvpall/eesti/bc-kalevcramo-meeskonnaliikmel-avastati-koroonaviirus?id=89228883

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/klopp-soovitab-jalgpallihooaja-lopetada-kui-me-paastame-sellega-kasvoi-uhe-inimese-nakatumisest-tuleb-seda-teha?id=89227541

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/saaremaad-vaisanud-milano-vorkpalliklubi-esindaja-delfile-meie-mehed-on-terved-koroonaviiruse-testimiseks-puudub-ajend?id=89227057

Wolverhampton Wanderersi vutiklubi ründaja Patrick Cutrone on andnud positiivse koroonaviiruse testi, teatas Fiorentina klubi. Itaalia ründaja on hetkel kodumaal Fiorentinas laenul. Itaalias on avastatud juba üle 12 000 koroonajuhtumi, surnud on 827 inimest. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/veel-uks-inglismaa-korgliigaklubi-jalgpallur-andis-positiivse-testi?id=89227167

https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/laskesuusatamine/saksamaa-laskesuusataja-ukski-minu-tuttav-pole-veel-haige-kuid-nakatumine-on-vaid-aja-kusimus?id=89226389

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/futboliit/kuula-futboliit-kas-u17-em-eestis-ja-suur-em-finaalturniir-suvel-jaavad-uldse-ara-erinevad-teooriad-mis-saab-edasi-liigajalgpallist-ja-meistrite-liiga?id=89220777

Inglise jalgpalliliiga juhid nuputavad, kuidas koroonaviiruse pandeemia olukorras paremusjärjestust selgitada... https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/inglismaa-jalgpalli-korgliigas-hakkab-jargmisel-hooajal-mangima-22-klubi?id=89226059

Naiste profitennise katusorganisatsioon WTA teatas, et COVID-19 pandeemia tõttu jäävad ära ka Bogota (Kolumbia) ja Guadalajara (Mehhiko) turniirid.

https://sport.delfi.ee/news/korvpall/nba/nba-tahab-hooaja-kindlasti-lopetada-kasvoi-juulis-ja-augustis?id=89225359

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/fifa-soovitab-koik-rahvusvahelised-mangud-martsis-ja-aprillis-tuhistada?id=89225035

NBA korvpallitähed ei jäta oma kogukonda hätta. https://sport.delfi.ee/news/korvpall/nba/nba-korvpallurid-teevad-oma-koduareeni-tooliste-toetuseks-annetusi?id=89224265

Veel üks Prantsuse profijalgpallur andis positiivse koroonaviiruse testi. Tegemist on Prantsusmaa tugevuselt teises liigas mängiva Auxerre`i klubi jalgpalluriga. Mängija saadeti haiglasse, terve ülejäänud meeskond pandi karantiini. Prantsuse jalgpalliliigade mängud peatati 13. märtsil.

https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/hoki/soome-jaahokiliiga-lopetas-koroonaviiruse-tottu-hooaja?id=89224227

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/toyota-meeskond-tommi-makinen-on-haige-kuid-tal-pole-koroonaviirust?id=89224187

https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/lewis-hamilton-poseeris-koos-koroonaviirusse-nakatunud-kanada-peaministri-naisega?id=89223865

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/veel-neljal-itaalia-tippklubi-jalgpalluril-avastati-koroonaviirus-sealhulgas-kahel-pohjamaalasel?id=89223727

Saksamaa jalgpalliklubi FC Nürnbergi 20-aastasel kaitsjal Fabian Nürnbergeril on avastatud koroonaviirus. Mängija tunneb end hästi, kuid pandi 14 päevaks karantiini, teatas FC Nürnberg.

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/jalgpalliliit-soovitab-ka-taiskasvanute-uhistreeningud-lopetada?id=89223625

https://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/maailm/londoni-maraton-lukati-aprillist-oktoobrikuusse?id=89223293

Kontiolahti MK-etapi paarissegateatesõit ja segateatesõit jäetakse ära. https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/laskesuusatamine/sakslannad-valitsesid-kontiolahti-sprinti-regina-ojalt-korralik-voistlus?id=89221871

Välbe pole rahul, kuidas venelasi jooksutati. https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/murdmaasuusatamine/jelena-valbe-fisi-kaitumine-on-solvav?id=89222853

https://sport.delfi.ee/news/ekstreemsport/kellysildaru/kelly-sildaru-ei-saa-sveitsis-voistelda-kuid-votab-reisi-ikkagi-ette?id=89222635

https://sport.delfi.ee/news/varia/spordipoliitika/kreeklased-peatasid-tokyo-omi-olumpiatule-teatejooksu?id=89222361

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/vorkpalliliit-lopetab-taiskasvanute-hooaja-ja-jatab-meistritiitlid-valja-mangimata?id=89222179

USA Mastersi golfiturniir, mis pidi toimuma 9. - 12. aprillini, lükatakse koroonaviiruse leviku tõkestamiseks edasi.

https://sport.delfi.ee/news/jalgrattasport/uudised/giro-ditaliat-maikuus-ei-toimu?id=89221859

Kas tunned ära? Mercedesel on varuks üllatus isale ja pojale, kes täna vormelikihutamisest ilma jäid. https://twitter.com/MercedesAMGF1/status/1238427999713685505

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/saaremaal-vorkpalluritega-kohtunud-hanno-pevkuri-koroonaviiruse-test-osutus-negatiivseks?id=89221627

Jalgpalliliit soovitab ka täiskasvanute ühistreeningud lõpetada Teatavasti on koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kõik jalgpallivõistlused tühistatud kuni 1. maini 2020 ja noorte jalgpallitegevused peatatud. Eesti Jalgpalli Liit (EJL) soovitab klubidel lisaks tühistada ka täiskasvanute ühistreeningud.EJL soovitab täiskasvanute tippliigade võistkondadel viia treeningtöö üle individuaalsetele graafikutele vähemalt kaheks nädalaks, mille jooksul selguvad lähikondsed haigestujad. Ühistreeningute lõpetamine aitab vältida kokkupuuteid ja viiruse levikut.Valitsuse otsusega on spordivõistlused keelatud kuni 1. maini, mis tähendab, et klubid peavad olema valmis liigahooaja taastumiseks sellest kuupäevaks. EJL valmistab tippliigade taastumiseks ette plaani.

https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/murdmaasuusatamine/norra-suusataht-kirus-fis-i-lihtsalt-piinlik-kui-hiljaks-nad-oma-otsustega-jaid?id=89221239

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/eesti-jalgpallikoondise-mangude-piletid-ostetakse-tagasi?id=89221187

https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/ametlik-vormel-1-sarja-avaetapp-jaeti-ara-bahreini-ja-vietnami-gp-lukati-edasi?id=89210073

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tartu-paneb-kinni-koik-linnale-kuuluvad-spordibaasid?id=89220451

http://www.delfi.ee/article.php?id=89220137

Kindlaks sai Bahreini ja Vietnami vormel-1 etappide edasi lükkamine.https://twitter.com/F1/status/1238444324091842561?ref_src=twsrc%5Etfw

Ülevaade Eesti korvpalliklubide seisust.http://www.delfi.ee/article.php?id=89219321

http://www.delfi.ee/article.php?id=89218711

http://www.delfi.ee/article.php?id=89219303

http://www.delfi.ee/article.php?id=89218367

http://www.delfi.ee/article.php?id=89218631

UEFA teatas, et ka Meistrite ja Euroopa liiga kohtumised lükatakse edasi. Esialgu oli juttu vaid järgmise nädala mängudest.

http://www.delfi.ee/article.php?id=89216951

Evertoni jalgpalliklubist on oodata samuti koroonaviiruse juhtumit. https://twitter.com/Everton/status/1238395706769096705?ref_src=twsrc%5Etfw

http://www.delfi.ee/article.php?id=89216459

Selgitame olukorda maailma ja Eesti tenniseelus: https://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/matspalli-podcast-allar-hint-eriolukorrast-eesti-ja-maailma-tennises-ning-eok-presidendivalimistest?id=89216581

https://www.facebook.com/Olympiafann/videos/657262548369148/&show_text=1&width=267

http://www.delfi.ee/article.php?id=89214915

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga otsustas neljapäeva õhtul vastuvoolu ujuda ja kõik nädalavahetuse mängud ära pidada, aga juba praegu on kindel, et see plaan ei õnnestu - Arsenal ja Brightoni matš jääb ära.http://www.delfi.ee/article.php?id=89214699

Delfi rääkis neljapäeva õhtul Eesti parima naissportlase Kelly Sildaruga. Siis oli ta veel tahtmist täis, et uuel nädalal Šveitsi mägedesse sõita.http://www.delfi.ee/article.php?id=89211911

Vormel-1 sarja Austraalia etapiga on ka nüüd kõik.http://www.delfi.ee/article.php?id=89210073

Londoni Arsenali jalgpalliklubi andis teada, et koroonaviirusesse on haigestunud nende peatreener Mikel Arteta. Arsenal on uudise valguses sulgenud oma treeningkeskuse.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ametlik-argentina-ralli-jaab-ara?id=89214605

Eesti valitsus teatas neljapäeva hilisõhtul riigis eriolukorra kehtestamisest. See tähendab muuhulgas 1. maini spordivõistluste keelamist.

Eesti Tennise Liit (ETL) on otsustanud ära jätta kõik nende egiidi all toimuvad laste ja noorte turniirid. Ainsa erandina mängitakse lõpuni täiskasvanute karikavõistlused, mis on juba alanud.

Eesti Ujumisliit teatas, et nende korraldatavad võistlused ei toimu kuni 10. aprillini.

Eesti Judoliit andis teada, et seoses Võru Spordikeskuse sulgemisega ei toimu 14. märtsil Võrus B-klassi ja juunioride Eesti meistrivõistlusi.

Eesti Maadlusliit ja Eesti Spordiselts Kalev annavad teada, et tulenevalt koroonaviiruse COVID-19 puhangust maailmas peame kahjutundega teavitama, et oleme sunnitud tervise ohutuse tagamise kaalutlustel aastal 2020 3. – 4. aprill planeeritud 33. Kristjan Palusalu memoriaal turniiri ära jätma. Antud võistlust ei lükata edasi 2020 aasta hilisemale kuupäevale.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/toyota-boss-mehhiko-rallil-oleme-oluliselt-ohutumas-kohas-kui-euroopa?id=89212993

Jäähokiliiga NHLi juhtkond teatas neljapäeval, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks peatatakse kõik mängud teadmata ajaks.

Serbia kohtunik jäi ka haigeks... https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/saaremaal-kainud-vorkpallikohtunik-haigestus-koroonaviirusse?id=89212577

https://sport.delfi.ee/news/korvpall/eesti/korvpalliliit-peatas-hooaja-teadmata-ajaks-suhtume-tekkinud-olukorda-taie-tosidusega?id=89212007

https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/hoki/eesti-jaahoki-hooaeg-loppeb-alates-13-martsist?id=89211639

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/eesti-jalgpalliliit-viib-koik-mangud-suletud-uste-taha?id=89210551

UAE Team Emiratesi meeskonna ratturid ja taustajõud viibivad alates 27. veebruarist, kui UAE Tour katkestati, karantiinis. Teiste hulgas on eraldatud Colombia tippsprinter Fernando Gaviria, kes kinnitas, et on nakatunud koroonaviirusesse.

https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/vormel-1-sarja-hooaja-avaetapp-lukatakse-edasi?id=89210073

Vormel-1 sarja avaetapp Melbourne`is lükatakse edasi.

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/uefa-plaanib-euroopa-meistrivoistlused-aasta-vorra-edasi-lukata?id=89209797

Meeste profitennise katuseorganisatsioon ATP andis teada, et koroonaviiruse tõttu tehakse ATP ja ATP Challengeri võistluskalendrites kuuenädalane võistluspaus. Esimesed võistlused võivad toimuda alles aprilli lõpus.

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/kolm-leicester-city-jalgpallurit-pandi-karantiini?id=89209013

Ka Eesti käsipalliliit on teinud otsuse hooaja peatada: Juhindudes Eesti Vabariigi valitsuse ja Eesti Olümpiakomitee tänastest soovitustest seoses koroonaviiruse COVID-19 levikuga, pidas Eesti Käsipalliliidu (EKL) juhatus täna erakorralise koosoleku. Arutati käsipallialaste tegevuste ja võistluste korraldamist tekkinud olukorras ning jõuti ühisele seisukohale: peatada kõik EKL-i võistluskalendris olevad ametlikud võistlused. Esialgselt lükatakse kõikide võistluste toimumine vähemalt kolme nädala võrra edasi. Sel ajal EKL-i juhatus hindab olukorda ning hiljemalt kahe nädala pärast otsustab edasiste tegevuste osas.EKL-i ametlike võistluste hulka kuuluvad Eesti meistrivõistlused meestele meistriliigas ja esiliigas, naistele meistriliigas ning erinevate vanuseklasside meistrivõistlused noortele, lisaks Miniliiga võistlused ning minikäsipallifestival.Mainitud ajaperioodil ei toimu ka rahvus- ja järelkasvukoondiste tegevusi. Pärast Läti ja Leedu kolleegidega konsulteerimist otsustati peatada ka meeste Balti liiga mängud kuni edasiste otsusteni.EKL kutsub üles kõiki liikmesklubisid läbi mõtlema klubisisesed tegevused koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, et vältida sportlaste ja treenerite haigusesse nakatumist.

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/vorkpalliliit-otsustas-vorkpallihooaja-peatada-kuni-1-aprillini?id=89208487

https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/laskesuusatamine/norralased-jatavad-laskesuusatamise-mk-sarja-viimase-etapi-ara?id=89207825

http://www.swimming.ee/eesti-ujumisliidu-kalenderplaani-voistlusi-10-aprillini-ei-toimu/?fbclid=IwAR1gi-05hnc86kg9EsfRE7LxCgFfs5iHtEtYc2l-g4lS_QYC90tSJyuUOio

Eesti suusaliit tühistas kõik võistlused.https://www.suusaliit.ee/et/uudised?news_id=21906

Märtsi lõpus toimuma pidanud TV 10 Olümpiastarti III etapp jääb äraEesti Kergejõustikuliit otsustas 28. märtsil Tartus toimuma pidanud TV 10 Olümpiastarti 49. hooaja III etapi ära jätta, seoses COVID-19 haigust põhjustavast koroonaviirusest tingitud riskidega ja Terviseameti vastavasisulise ettepanekuga."Maakondlike etapi korraldajatel palume samuti lähtuda Terviseameti soovitustest ning kõigil võistlustel osalejatel nendest punktidest kinni pidada," lisati teates.

https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/koroonaviirus-joudis-vormel-1-sarja-esimene-voistkond-loobus-austraalia-gp-st?id=89206251

https://sport.delfi.ee/news/korvpall/vtbliiga/kalevcramo-mangib-tana-suletud-uste-taga?id=89206747

https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/eok-soovitus-alaliitudele-lukata-vahemalt-kaheks-kuuks-koik-spordivoistlused-edasi?id=89206305

https://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/madridi-realis-avastati-koroonaviirusega-nakatunud-mangija-koik-superstaarid-pandi-karantiini?id=89205713

Võrus jäävad ära judo meistrivõistlused."Elame hetkes, kus otsuseid tuleb vastavalt olukorra muutustele teha väga kiiresti. Alles eile oli Võrus koroonaviiruse suhtes kõik korras, kuid täna hommikul tuli teade, et Võrus on kinnitust leidnud esimene koroonaviirusesse haigestunu.Kuna haigestunu on seotud Võru Spordikeskusega, siis värske info põhjal (Rein Reitalu - Spordikeskuse juhataja) suletakse Spordikeskus kuni teisipäeva pärastlõunani.Seoses sellega ei toimu 14. märtsil 2020.a. Võrus ka Eesti B klassi ja juunioride Meistrivõistlused.EJL hakkab otsima võimalusi ära jäänud võistluste korraldamiseks sügisel.Loodan kõikide osapoolte mõistvale suhtumisele, sest esmane on meie kõikide inimeste tervis ja julgeolek."

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/juri-ratas-saaremaal-manginud-itaalia-klubist-kui-saaksime-ajas-tagas-kerida-poleks-meeskonda-enam-ule-piiri-lasknud?id=89205377

https://sport.delfi.ee/news/korvpall/euroliiga/euroopa-korvpall-peatub-kalevcramo-ja-teiste-eesti-voistkondade-mangude-saatus-on-lahtine?id=89205139

https://www.facebook.com/jalgpalleestis/posts/10157907841293815

https://sport.delfi.ee/news/varia/muu/esimene-eesti-spordiliit-teatas-voistlushooaja-peatamisest?id=89204799

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/argentina-mm-ralli-saatus-selgub-reedel?id=89203209

Nimekiri ärajäetud suurvõistlustest täienes.https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/eesti/eva-lotta-kiibus-starti-ei-paase-iluuisutamise-mm-jaeti-koroonaviiruse-tottu-ara?id=89202685

Hamilton ja Räikkönen kommenteerisid eesolevat Austraalia GP-d.https://sport.delfi.ee/news/auto/f1/mis-saab-austraalia-f1-etapist-raikkonen-oleks-see-meeskondade-otsus-siis-me-ilmselt-poleks-siin?id=89202057

Mis saab aga vormel-1 Austraalia etapist? Maineka väljaanne Autosport teatel on tehtud koroonatest veel kahele Haasi meeskonna töötajale ning nad on hetkel teistest isolatsioonis. Lisaks teatas F1-sari, et teleintervjuusid sel nädalal ei anta.

https://sport.delfi.ee/news/korvpall/nba/korvpalliliiga-nba-peatas-koroonaviiruse-tottu-hooaja?id=89201393

Viirusesse nakatus esimene tõeline tippjalgpallur - Torino Juventuse kaitsja Daniele Rugani. Ta on seitsmel korral esindanud ka Itaalia koondist.https://twitter.com/Eurosport_UK/status/1237865923647639552?ref_src=twsrc%5Etfw

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/koroonaviirus-ja-saaremaa-vorkpallimeeskond-mida-siit-oppida?id=89200109

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/kes-keda-nakatas-milano-powervolley-puutusime-saaremaal-kokku-kolme-inimesega-kellel-avastati-koroonaviirus?id=89200905

http://www.delfi.ee/article.php?id=89200677

USA kevade suurim korvpallisündmus ehk NCAA ülikooliliiga finaalturniir (March Madness) peetakse publikuta - see kehtib nii meeste kui ka naiste mängude kohta.https://twitter.com/ShamsCharania/status/1237838937290231809?ref_src=twsrc%5Etfw

Eesti olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaa avaldus:http://www.delfi.ee/article.php?id=89200255

Golden State Warriorsi otsus: mänge ei viida mõnda teise linna, San Franciscos asuv saal jääb tühjaks. https://twitter.com/wojespn/status/1237799122096271361?ref_src=twsrc%5Etfw

Esimene koroonaviirusesse nakatunud profijalgpallur on samuti teada.http://www.delfi.ee/article.php?id=89195271

Koroonaviirus mõjutab ka vormelimaailma. Homme peaks Austraaliast uusi uudiseid tulema.http://www.delfi.ee/article.php?id=89189959

Tänase spordipäeva suurim pommuudis:http://www.delfi.ee/article.php?id=89199023

USA-s keelas San Francisco linn kaheks nädalaks enam kui 1000 osalejaga üritused. See kehtib ka NBA klubi Golden State Warriorsile. Võistkonnal on nüüd kaks võimalust: kas pidada kohtumised tühjade tribüünide ees või kolida ajutiselt linna, kus sellised keelde pole tehtud.https://twitter.com/957thegame/status/1237784163945598977?ref_src=twsrc%5Etfw

Peaminister Jüri Ratas teeb neljapäeval kell 10 erakorralise avalduse. Suure tõenäosusega keelatakse Eestis kõik enam kui 100 osalejaga toimuvad üritused. Seega võib täna olla mõneks ajaks viimane päev, kui pealtvaatajaid spordisündmusi vaatama lastakse. Üks neist algab juba kell 19, Delfi TV kannab üle Rakvere Tarva ja Jurmala korvpallimängu.http://www.delfi.ee/article.php?id=89195531

Edasi on lükatud ka naiste tennise Fed Cupi kohamängud.https://twitter.com/FedCup/status/1237777407047880711?ref_src=twsrc%5Etfw

Korvpallikoondislane Henri Drell pääses Itaaliast tulema: http://www.delfi.ee/article.php?id=89196753

http://www.delfi.ee/article.php?id=89192377

Esmalt tänased tähtsamad koroonaviirusega seotud spordiuudised:http://www.delfi.ee/article.php?id=89197257