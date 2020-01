OTSEBLOGI JA FOTOD | "Spordiaasta tähed 2019": kes valitakse Eesti parimateks sportlasteks?

Aasta meessportlane, naissportlane, võistkond ja treener selguvad rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Aasta noorsportlase valivad ajakirjanikud ja organisatsioonid. Võrdsete lõplike punktide korral pälvib tiitli spordiajakirjanike hääletusvoorus parema koha saavutanud sportlane. Võitjate väljaselgitamisesse andsid oma panuse rahvahääletusel koguni 80 459 unikaalset hääletajat, mida on mullusest enam kui veerandi võrra rohkem. Samuti osalesid hääletusel 67 spordiorganisatsiooni ning 43 spordiajakirjanikku.

Suurim intriig on õhus meessportlase kategoorias. Praeguseks on avalikkuse ette toodud ajakirjanike hääled ning seal saavutas esikoha odaviskaja Magnus Kirt ning teiseks platseerus kümnevõistleja Maicel Uibo. Kahe MM-hõbemedalisti järel paigutati kolmandaks autoralli maailmameister Ott Tänak.

Tänak sai ajakirjanike seas küll kõige rohkem esikohti, kuid paljud hääletajad jätsid rallimehe ankeedilt välja, kuna ei pidanud teda individuaalsportlaseks. Samas tasub meenutada, et Tänak on individuaalne pilootide maailmameister ning tema abimees Martin Järveoja on kaardilugejate individuaalne maailmameister. Lisaks olid mõlemad meessportlase kategoorias üles seatud ka Eesti Olümpiakomitee poolt.

Täna õhtul selgub, kuidas hindasid olukorda rahvas ja alaliidud. 2018. aastal krooniti parimaks meessportlaseks Kirt, 2017. aastal triumfeeris Tänak. Kumb jääb peale tänavu? Või suudab hoopis esimeseks kerkida kümnevõistluse MM-hõbe Uibo?

Eesti Olümpiakomitee on praeguseks avaldanud ka neljas põhikategoorias neli nominenti, kelle seast selgub ka hilisem võitja.

Aasta meessportlane 2019 nominendid on:

· Heiki Nabi

· Magnus Kirt