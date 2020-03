OTSE DELFI TV-s | Telia Open e-spordi turniiril võisteldakse taktikalises tulistamismängus CS:GO

Telia Open turniir toimub 31. märtsist alates FACEIT keskkonnas. Turniiri auhinnafond on 5000 eurot, millest võitjameeskonnale kuulub 1500 euro suurune auhind.

“Kuna e-spordi populaarsus on nii Eestis kui kogu maailmas kasvamas, loome hetkel platvormi, mis võimaldab korraldada sarnaseid turniire ka tulevikus. Sel kevadel toimuv võistlus on meie jaoks kõigest algus. Näeme, et e-spordi valdkonnas on Eestis veel väga palju ära teha. Paralleelselt on Telia eesmärgiks tutvustada vastutustundliku mängimise printsiipe, mis on eriti oluline, kuna e-spordi maailmas on see hetkel reguleerimata,” lausus Telia TV-valdkonna juht Baltimaades Karl Anton.

"Counter-Strike: Global Offensive" ehk CS:GO on populaarseim e-spordi mäng. Tegemist on taktikalise tulistamismänguga, kus kahel viieliikmelisel meeskonnal tuleb teineteist üle kavaldada - ühel poolel ründav tiim ehk terroristid, kes peavad vastase kaardipoolele paigaldama pommi ning vastaspoolel eriüksuslased, kelle ülesanne on terroristide tegevus peatada.

Turniiri sisu ja ülesehituse kohta on võimalik täpsemalt infot leida Digitarga veebilehelt digitark.ee/teliaopen.

Koostöös Delfiga kantakse mänge üle nii Delfi TV-s kui Telia Inspira telekanalil.