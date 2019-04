OTSE DELFI TV-s | Raievõistluste sarja xCUT CUP Kevadkarikal võetakse mõõtu viiel võistlusalal

09:30 Henrik Välja – Eesti puidutööstuse areng ja võimalused. Milles seisned Eesti puidutööstuse innovatiivsus ja kus asume maailma mastaabis

09:55 Mark Kostogov – Harvesterijuhi igapäev, millises seisus on Eesti metsad läbi harvesterijuhi silmade

10:15 Jaanus Aun – Eesti erametsandus ja erametsanduse toetustesüsteem. Millised on istutusmahud sel aastal erametsades. MIlline on Eesti erametsanduse lähitulevik

10:40 Mart Erik – elupõlise metsamehe metsalood

11:05 Kristjan Tõnisson - Kui palju on riigimetsast range kaitse all ja kui palju majandatavat metsa. Kui palju on majandatavas metsas erinevaid loodusväärtusi ja mida see metsamajandaja jaoks tähendab. Mida on RMK teinud selleks, et elurikkust majandusmetsas paremini hoida.

11:30 Andres Sepp – Kes on peametsaülem riigimetsas,

Lõuna – 12:00-12:30

12:30 Taavi Ehrpais – erametsaoniku mured ja rõõmud, kuidas läheb Eesti erametsaomanikul

12:55 Kadri-Aija Viik – metsaühistu hüved ja võimalused. Kui palju inimesi on üldse ühistutes, miks nad sinna tulevad, millega ühistu aitab? Milline on ühistute liikmeskond

13:20 Rein Drenkhan - uuremädnikest ja metsa majandusest ning invasiivsetest patogeenidest, ilupuudest ja kuidas see metsandust puudutab

13:45 Allan Sims - metsa inventeerimine - kuidas käib, mis tehakse ja kes teevad. Millised on võimalused ja teadmised, mis sellest saame ja mis kogu selle suure andmetehulgaga tehakse, mis aastakümnete jooksul kogutakse. Kuidas saaks ja võikss metsi inventeerida tulevikus, mida tehnika areng kaasa toob?

14:10 Anne Laisk – kuidas sirgub RMK taimlas seemnest istutusvalmis kuusetaim

14:35 Tõnis Korts - millega tegeleb Eesti Jahimeeste Selts. Milline on meie ulukiarvukus ja kuidas see lähiaastatel muutub. Kuidas lood metssigadega.

15:00 Martin Arula - nutikas metsatööstus – tänase puidutööstuse võimalused

15:25 Jürgen Aosaar - millised teadusprojektid Maaülikoolis käsil on, mis hiljuti lõppenud. Kuidas läheb metsateadusel, millised on tulevikusuunad.

Raievõistluste sari xCUT CUP koosneb kolmest etapist. Järgmised võistlused toimuvad 18. mail Türi 42. Lillelaadal ning hooaja lõpetavad Eesti meistrivõistlused 24. augustil, Rakveres.

Kevadkarikas 2019 võistluste ajakava:

Reede, 26. aprill – võistlused Maamess Show Arena

09:00 – võistluste avamine ja tervitussõnad

09:10 – võistlusnumbrite loosimine, võistlejate esitlus

09:30 – langetamine

15:30 – meeskondlik teatevõistlus

16:30 – I päeva autasustamine

Laupäev, 27. aprill – võistlused Maamess Show Arena

09:00 – saeketivahetus

täpsussaagimine,

kombineeritud järkamine

14:30 – laasimine

15:30 – võistluste autasustamine ja lõpetamine