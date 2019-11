OTSE DELFI TV-s | "Mehed ei nuta": Märtini intervjuu lööb laineid. Kas Voolaid peaks vutikoondise treenerina jätkama?

Tänase saate peateemad on:

- Intervjuu, mis lööb laineid üle rallimaailma? Markko Märtin pani Toyota ja Tommi Mäkineni paika: kui väravavaht läheb keset mängu pingile, siis lüüakse tõenäoliselt värav.

- Citroen panigi WRC-sarjas pillid kotti. On see autoralli jaoks probleem või mitte?

- Eesti jalgpallikoondis sai Hollandilt kõigest 0 : 5. Kas Karel Voolaid peaks peatreenerina jätkama? Või on õigus Marko Kristalil, kui ta ütleb: “Kui hakata rõõmustama, et koondis valdab palli ja kaotab, ma ei tea... Nii madalale pole vaja latti asetada.”

- BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond kaotas Ogrele, võitis Astanad. Kas ollakse kursil hooaja eesmärkide täitmise poole?

- Mida oodata suusatalvelt? Kelly Sildaru võistleb vähe, Kristjan Ilves peab vigastuspausi... On vaid suusatajad ja laskesuusatajad?