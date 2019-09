OTSE DELFI TV-s | "Mehed ei nuta" | Kas neljapaadi olümpiapilet jäi aerude või millegi muu taha?

Juttu tuleb nii Magnus Kirdist, kes jäi löömatuks Teemantliigas, Torontos mehetegusid teinud 3x3 korvpalluritest, Lõuna-Eesti rallist kui ka sõudjate neljapaadist, kelle maailmameistrivõistlused segastel põhjustel ebaõnnestusid.

Loomulikult ei saa "Mehed ei nuta" üle ega ümber korvpalli MM-ist, eesootavatest jalgpallikoondise mängudest ja naiste võrkpalli EM-ist.

Saate peateemad:

- Magnus Kirt pani viimase katsega Teemantliiga kinni. Parim tõestus, et ta on MMi suursoosik?

- Eesti võrkpallinaiskond jäi EM-i viimases kohtumises Aserbaidžaanile alla alles viiendas geimis. Tip-top debüüt finaalturniiril?

- Kas Eesti jalgpallikoondis pigistab EM-i valikturniiril uue peatreeneri käe all Valgevenelt ja Hollandilt mõne punkti välja?

- Mis toimub korvpalli MM-il? Kas 32 koondist on liiga palju?

- Neljapaat jäi MM-il B-finaalis viimaseks, olümpiapileti ja EOK palgata. Kas asi oli kergemas aerus või milleski muus?

