Otepääl algavatel IRONMAN-il osaleb kokku 1600 võistlejat

Laupäeval, 15. juunil toimuvale IRONMAN 70.3 Otepää võistlusele on registreerunud rekordiliselt 1270 osalejat. Teiste hulgas stardivad ka Robert Kitt, Kalev Kruus, Martin Veisman, Liis Velsker, Katrena Tenno, Indrek Raadik ja Märt Avandi.

IRONMAN 70.3 Otepää võistlusele on registreerunud 925 individuaalset osalejat ja 115 kolmeliikmelist meeskonda, seega on osalejaid peaaegu poole rohkem kui eelmisel aastal. Kõige rohkem, ligi 2/3 osalejatest on Eestist, järgmisena on esindatud Soome ja kokku on võistlejaid 38st riigist. Teiste hulgas võistlevad näiteks ka Dominikaani Vabariigi, Etioopia, Maroko, Kasahstani ja India esindajad.

IRONMANi sarja Eesti võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhanson: “Mul on väga hea meel, et sellel aastal tuleb starti läbi aegade kõige suurem arv osalejaid. Eesti triatloni areng on olnud viimastel aastatel uskumatult kiire tänu erinevatele hea eeskuju inimestele ja koostööpartneritele, sest osalejaid on iga aastaga aina rohkem.”

IRONMAN 70.3 Otepää raames toimuvad 13.-16. juunil Otepääl mitmed võistlused ja üritused. 13. juunil Zoot Pühajärve avaveeujumine, 14. juunil kell 20 toimub ka nelja kilomeetrine Seve Ehituse heategevusjooks, mille käigus kogutakse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi abil raha, et toetada asenduskodude laste psühholoogilist nõustamist. Pühapäeval võistlevad lapsed IRONKIDS distantsil ja triatloni saab proovida igaüks, sest toimub Škoda Laagri 4:18:4 rahvatriatlon Lähem info lisaürituste kohta on leitav siit.

IRONMAN 70.3 Otepää ajakava