Marko Kaljuveeri jaoks tõotas tänavune aasta tulla väga töine – suvel pidi ta vastutama Tokyo olümpiamängude telepildi Eestimaa kodudesse vahendamise eest, peale selle suur hulk muid teleülekandeid, millest ilmselt tähtsaimad olnuks WRC rallid. Kõik see lõigati aga justkui noaga läbi ning tööl rahmeldamise asemel veedab Kaljuveer aega Raplas oma kodus, sõidab rattaga ja koondab tuleviku tarbeks mõtteid.

„Inimene planeerib, Jumal juhatab. Vaatame, mis ümberringi toimub – see on ju sõda! Sõda viirusega ja häid lahendusi pole,” tõdeb ta. „Esmatähtis on saada viirusele piir peale. Seejärel tuleb vaadata, mis majandusest järele jäi, ja üritada taastada normaalne elu. Sport ja meelelahutus tulevad pärast seda.”