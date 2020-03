Olümpiavõitja peab koroonaviirust Jumala kättemaksuks maailmale Venemaa kiusamise eest

Nimelt teatas Korkina Venemaa meediale, et koroonakriis, mis sundis edasi lükkama ka Tokyo olümpiat, on Jumala kättemaks maailmale selle eest, et Venemaad on taga kiusatud.

"Ma arvan, et see juhtus sellepärast, et Venemaad ja meie sportlasi ei oleks tohtinud solvata," sõnas Korkina, kirjutab Sport-Express.

"Hetkel räsib maailma ohtlik ja surmav viirus ning minu arvates on see Jumala kättemaks. Isegi meie rahvushümnis on sõnad, et Jumal hoiab meie maad. Venemaa on valmis kõiki aitama, sest meie mõistame kõige paremini, et pole midagi paremat, kui ühise asja eest võitlemine," rääkis Korkina.

Olümpiasangar usub, et Tokyo olümpia edasilükkamine on nende koondisele väga kasulik, sest annab Venemaale lisaaega asjad korda ajada, et oma lipu all olümpiale pääseda.

Korkina, kes tuli olümpiavõitjaks 1996. ja 2000. aastal, on ka üheksakordne maailmameister.

