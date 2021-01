OLÜMPIATERMOMEETER. Kui suured on Eesti atleetide medalivõimalused Tokyos?

Kuigi koroonaviiruse leviku tõttu on olümpia toimumise kohale kerkinud tumedad pilved, hoiame pöidlad pihus ja loodame parimat. Eesti Päevalehe sporditoimetus vaagis põhjalikult meie sportlaste väljavaateid. Kõige suuremaks hindasime kümnevõistleja Maicel Uibo ja maadleja Epp Mäe šansse, kelle tõenäosus medal saada on praeguse seisuga vastavalt 40 ja 30%. Sportlasi või võistkondi, kelle tõenäosus on üle 10%, tuli kokku üheksa.

„Olümpiatermomeeter" on uus rubriik, kus arutame, kui kuumad või külmad parasjagu on konkreetse sportlase medalivõimalused - see näit muutub olenevalt uutest tulemustest ja muudest ilmnenud asjaoludest, kuni olümpia algab. Leidsime, et mingisugunegi võimalus - vähemalt 1% - on kokku koguni 26 sportlasel või võistkonnal.