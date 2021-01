Olümpiaala tuleb Eestisse: Pärnumaale loodud tehiskärestikul peetakse suvel suur võistlus

Sindis peetav etapp toimub endise paisu asemele rajatud kärestikul 12.-13. juunil. Võistlema on oodata ligikaudu 200 sportlast Eestist, Lätist, Soomest, Rootsist, Leedust ja ka Venemaalt ning Valgevenest.

Eesti Aerutamisföderatsiooni (EAF) presidendi Martin Ilumetsa sõnul on Sinti Pärnu jõele loodud tehiskärestik Baltimaades ainulaadne oma suure vooluhulga ja kõrguste vahe tõttu. Aerutamisföderatsioon on sellist kohta kaua oodanud, kuna see rikastab kogu regiooni aerutamise võimalusi.

„Olemasolevad tingimused võimaldavad siia rajada maailmatasemel harjutus- ja võistluskompleksi,“ ütleb Ilumets. „Seni on Eestis kärestikuaerutamise ja süstaslaalomi harrastajad pidanud kasutama paljuski Lätis Valmieras asuvat kärestikku ning ka Eesti meistrivõitlusi on korraldatud lõunanaabrite rajal, kuna antud kärestik oli siiani Baltikumis ainus selletaoline.“

Tulevase rahvusvahelise võistluste tarbeks püstitatakse Sindi kärestikule ligikaudu 25 slaalomi väravat. Need kinnitatakse üle jõe paigaldatud trosside külge, mis toetuvad kallastel asuvatele kolmjalgadele. Lisaks väravate süsteemile tekib võistluse ajal jõe kaldale ka muu korraldusega seotud taristu.

Kui eeloleval suvel viiakse võistlus läbi ajutiste vahenditega, siis tulevikus on Tori vallavanema Lauri Luuri sõnul vallal ambitsioon luua kärestiku kaldale rahvusvahelistele standarditele vastav aastaringne veespordi ja -turismikeskus.

„Sindi kärestik pakub Eestis ainulaadseid võimalusi veespordialasid harrastada ning rahvusvahelisi võistlusi korraldada. Lisaks tehiskärestiku võistlustaristu väljaarendamisele ehitatakse jõe äärde spordiklubi hoone koos vajalike olmetingimustega,“ ütles Luur ja lisas, et koos kaasaegse rekreatsioonialaga, mis on planeeritud kärestiku kallastele, tõstab veespordi ja -turismikeskus kindlasti kogu piirkonna atraktiivsust.

Võistlussari Nordic Cup on eelmisel sajandil toimunud ürituste seeria järglane ja esmakordselt Baltikumi kaasav võistlus, kuhu 2021 aastal kuuluvad järgmised etapid:

1. Nordic Cup 1 Latvia – Valmiera

2. Nordic Cup 2 Estonia – Sindi

3. Nordic Cup 3 Sweden – Falun

4. Nordic Cup 4 Finland – Taivalkoski