Olümpia korralduskomitee liige: mängud võidakse edasi lükata aasta või kahe võrra

Haruyuki Takahashi on üks 25-st korralduskomitee täitevkomitee liikmest. Tema sõnul oleksid mängude ärajätmisel või tühjade tribüünide ees pidamisel tohutud finantsilised tagajärjed, mistõttu on kõige tõenäolisem mängude edasi lükkamine.

"Ma ei usu, et mängud ära jäetakse. Sel juhul lükatakse need edasi. Rahvusvaheline olümpiakomitee oleks ära jäämise korral suurtes raskustes. Ainuüksi Ameerika teleõigused toovad neile sisse tohutuid summasid," rääkis Takahashi.

ROK ja mängude korralduskomitee on seni kinnitanud kategooriliselt, et mängude ärajäämist pole isegi mitte arutatud.

"Otsus on see, et mängud toimuvad. See tehti juba mõnda aega tagasi. Me ei näe põhjust, miks me peaksime seda otsust muutma," ütles eelmisel nädalal Lausanne'is pressikonverentsil ROK-i pressiesindaja Mark Adams.

Tokyo olümpia peaks toimuma 24. juulist 9. augustini.