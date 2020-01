Noorte olümpia teine päev: Marek Potšinoki meeskond asus hokiturniiri juhtima

Kuigi Erik viskas meeskonna „Pruun“ eest värava, ei suutnud ta venda alistada – „Roheline“ võitis tulemusega 8:6. „Roheliste“ võiduseeria jätkus ka õhtuses mängus tiimi „Punane“ vastu, kui just Mareki visatud viimase minuti värav tõi tabloole 8:8 viigiseisu. Karistusvisetel pandi samuti paremus maksma ning nõnda on „Roheline“ ainus meeskond olümpiaturniiril, kes jätkab täisedu ehk 3 võiduga. Erik Potšinoki meeskond „Pruun“ on tänu kahele võidule ja paremale väravate vahele teisel kohal, Konrad Kudeviita meeskond „Sinine“ pole seni võiduarvet avanud.

Mareku sõnul on erinevatest riikidest pärit meeskond väga hästi mängima hakanud: „Vastased olid väga head ja kõvad, aga olime paremad,“ rõõmustas Marek.

Tabeliseis: 1. Roheline (E. Potšinok) 8 punkti (3 võitu), 2. Pruun (M. Potšinok) 6 punkti, 3. Oranž 6 punkti…. 8. Sinine (Kudeviita) 0 punkti

Naiste iluuisutamise üksiksõidus hoiab Eva-Lotta Kiibus lühikava järel 46,63 punktiga 14. kohta. Juhib Lõuna-Korea iluuisutaja Young You 73,51 punktiga.

Eesti kurlingu segavõistkond läks A-alagrupi teist kohtumist Hispaania vastu 3:0 juhtima, kuid lõpuks võeti vastu 3:9 kaotus. Homme kohtutakse Poolaga.