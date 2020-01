Noorte olümpia: Marek Potšinok mängib jäähokiturniiri finaalis, Hans Markus Danilas täitis slaalomis eesmärgi

Pingelises poolfinaalis alistas Marek Potšinoki meeskond “Roheline” tiimi “Must” 7:3. “Pärast esimest perioodi jäime 0:2 kaotusseisu, kuid võtsime end kokku ja saime hakkama. Emotsioonid on väga head nüüd on vaja teha kõike, et võita kuldmedal,” sõnas Potšinok. Kuigi Marek lootis väga, et saab finaalis kaksikvenna Eriku vastu mängida, tuleb talle vastaseks hoopis tiim “Punane”, kes alistas Eriku meeskonna “Pruun” 9:7.

Mäesuusatamise slaalomis sai Hans Markus Danilas 29.koha. Eile suurslaalomis 40. koha teeninud Danilas oli täna juba enda sõnul palju enesekindlam.

“Eile arvasin enne esimest sõitu, et rada on nii pikk ja ma ei jõuagi finišisse. Siis sain aru, et mõtlen üle. Sain hea kogemuse, lisaks ütles treener Tiimar (Tiimar Laine – toim) mulle, et naudiksin oma sõitu, no stress! Täna oli palju parem tunne. Tegelikult mõtlesin juba enne võistlust, et TOP30 sekka tulek oleks juba unistuse täitumine. Samas tahaks veel parem olla!” ütles Danilas.

Laskesuusatamise sprindis läksid Eesti koondislased täna laskmisega alt. Meeste 7,5 km sprindis sai Tuudor Palm viie möödalasu juures 41. koha (+2.45,0), Andreas Koppa oli 56. (5; +3.27,3). Markus Rene Epner külmetuse tõttu starti ei tulnud.

“Väga keerulised olud, tuul keerutas palju. Tegin küll pärast iga lasku korrektuure, aga ikka tuli vigu sisse,” sõnas Palm. Naiste 6 km sprindis oli tuulevaiksem, Lisbeth Liiv sai nelja eksimusega 47. koha (+2.09.4), Demi Heinsoo lõpetas olümpiasprindi 56. (4; +2.42,6) ja täna 18. sünnipäeva tähistanud Miia Heleene Utsal 73. kohaga (3; +4.07,9). “Täielik ebaõnnestumine!” sõnas Liiv.

Homme on kavas paarissegateade, kus on stardis Heinsoo, Liiv, Koppa ja Palm.