Noorelt tippu - kas sama kiire langus või hoopis edumaa?

Karl Aavik

Henri Drell (palliga). Foto: Jaanus Lensment

See pole saladus, et tippsport on riskantne äri. Vigastused, meediaskandaalid, alavorm, motivatsioonipuudus - kõik need võivad saada saatuslikuks ühele tänapäeva sportlasele.