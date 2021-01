NIMEKIRI | Kultuuriminister tegi ettepaneku 78 olümpiasportlast pärast eesliinitöötajaid vaktsineerida

"Olümpiamängud, mis on spordivaldkonna suurim ja tähtsaim sündmus, toimuvad 23.07–08.08.2021 Tokios. Neile järgnevad 24.08–05.09.2021 samas kohas toimuvad paralümpiamängud. Varasematel aastatel on suve olümpiamängudel Eestit esindanud 40–50 sportlast ning suve paralümpiamängudel 4–6 sportlast. Lisaks sportlastele osaleb mängudel nende tugipersonal (treenerid ja teised taustajõud)," kirjutab Lukas.

"Paljudel olümpiamängudel kavas olevatel spordialadel jäi mängudele kvalifitseerumine 2020. aasta I kvartalis maailmas ja Euroopas COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu pooleli. 2021. aasta I kvartalis planeerivad rahvusvahelised spordialaliidud jätkata poolelijäänud kvalifikatsioonivõistluste korraldamist, et välja selgitada need sportlased, kes pääsevad olümpiamängudele. Eestist on praeguseks olümpiamängudele koha taganud 10 sportlast ja 3 parasportlast. Võimalus täita kvalifikatsiooninormi on veel umbes 80 sportlasel ja 4 parasportlasel."

Lukas lisab: "Selleks, et eelnimetatud Eesti parimad sportlased saaksid treenida ja võistelda rahvusvahelistel võistlustel maailmas teiste riikide sportlastega võrdsetel tingimustel, on nende vaktsineerimine Eestis ajaliselt oluline. Seepärast teeme ettepaneku võtta vaktsiinisaajate pingerea koostamisel arvesse Eesti tippsportlaste ja nende tugipersonali tähtsust ning korraldada nende vaktsineerimine pärast tervishoiu- ja teiste oluliste eesliinitöötajate vaktsineerimist võimalikult vara käesoleval aastal."

"Kirjale on lisatud vaktsiini vajavate sportlaste ja nende tugipersonali nimekirjad, mille on koostanud Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Paralümpiakomitee. Sõltuvalt sportlaste sportlikkest saavutustest järgnevatel kuudel võib nimekirjades toimuda nii lisandumisi kui ka väljaarvamisi. Spordivaldkonna esimese prioriteedina palume vaktsineerida sportlased ja teise prioriteedina nende tugipersonal."

Sportlased, keda soovitakse olümpiale mõeldes vaktsineerida:

Aerutamine: Kaspar Sula, Joosep Karlson

Jalgrattasport: Rein Taaramäe, Tanel Kangert, Janika Lõiv