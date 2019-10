Neli aastat tagasi ragbiajaloo suurima üllatuse pakkunud Jaapan teeb seda jälle

Tänavune ragbi MM toimub Jaapanis ning võõrustajad on jõudnud juba veerandfinaali. Seni on Jaapan jäänud alati pidama alagrupiturniirile.

Jaapan on nüüd ragbi MM-ide ajaloos alles neljandaks riigiks, kes on väljaspool kõrgseltskonda (Uus-Meremaa, Austraalia, Inglismaa, Wales, Iirimaa, Lõuna-Aafrika Vabariik, Prantsusmaa, Argentina, Šotimaa, Itaalia) suutnud alagrupist edasi murda. 1991. aastal said sellega hakkama Samoa ja Kanada ning 2007. aastal Fidži.

Tänavusel MM-il alistas Jaapan esmalt 30:10 Venemaa, seejärel mängiti 19:12 üle Iirimaa. Edasi alistati 38:19 Samoa ning lõpetuseks 28:21 Šotimaa. Jaapan saavutas A-alagrupis esikoha. Nende kõrval jõudis veerandfinaali veel Iirimaa.

Veerandfinaalides lähevad vastamisi Inglismaa – Austraalia, Uus-Meremaa – Iirimaa, Wales – Prantsusmaa ning Jaapan – Lõuna-Aafrika Vabariik.