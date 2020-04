Naisspordiajakirjanikud räägivad üha julgemalt Prantsuse toimetustes vohavast seksuaalsest ahistamisest

"2017. aasta mais, enne mu emapuhkust, teatas sporditoimetus, et ma juhin koos Matthieu Lartot'ga saadet "Stage 2". Kui ma 2018. aasta jaanuaris tagasi tulin, öeldi mulle: "Valguse ja kaamerate tõttu ei saa sa Mattieu kõrval seista," meenutas teleajakirjanikuna töötav Sarlat.

"Saate ettevalmistusfaasis ei rääkinud minuga keegi. Nad panid mind eraldi kabinetti toimetajatest eemale. Ma tundsin, nagu nad oleks mulle noa selga löönud."

Sarlat' ülestunnistusest inspireerituna otsustas suu avada ka RMC Sport, BFM-i ja SFR Sport kanalite heaks töötav Tiffany Henne, kes rääkis oma kogemusest ühe ajalehe juures, mille nime ta ei nimeta.

"Olen sellest juba ammu rääkida tahtnud, aga sisendasin endale alati, et praegu pole õige aeg. Clementine Sarlat' paljastuse valguses avaldan ma, millises põrgus elasin ma ühes teises sporditoimetuses," alustas Henne.

"Keegi ei peaks midagi sellist läbi elama. Üks mu toimetajatest tegi mitmeid aastaid mu seksuaalse orientatsiooni teemal nalja ja mõnitas mind igapäevaselt, kui ma olin 20/21 kuni 24/25 aastane."

"Ma karjusin Prantsusmaa naiste jalgpallikoondisele: "Come on, tüdrukud!" Tema vastu: "Oh jah, mind ei üllata sugugi, et sulle meeldivad lesbid, kes üksteist väljakul taga ajavad." Sõltuvalt tujust kasutas ta sõnu "lesbid" või "litsid" või "hoorad"."

"Kõige hullem oli siis, kui ta lukustas mind koos kolleegiga ühte ruumi, et ma tunnistaks, et mulle meeldivad tüdrukud ja ma pidin seda ütlema samal ajal, kui tema mind filmib."

Lõpuks Henne murduski ja ütles kaamera ees: "Jah, mulle meeldivad tüdrukud, mul on palju sõbrannasid." Ta ei tea, mis sellest videost sai, aga mäletab, et ruumist ta välja lasti. "Ma mõistan alles neid ridu kirjutades, kui vägivaldne see oli," lisas ta.

Henne sõnul lõppesid ahistamised, kui ajalehe uuele juhtkonnale juhtunust rääkis. "Ma palusin, et nad teda ei karistaks, sest ma teadsin, et see tuleb mulle uuesti ringiga tagasi. Ta sai hoiatuse," ütles naine.

"Ja mis te arvate, et ta vabandas? Loomulikult mitte. Ta jätkas avalikult mu ründamist, aga see oli teistsugune. Ma sain alles hiljem alu, et see džentelmen ahistas mind seksuaalselt ja vaimselt."